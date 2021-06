BUENA RESPUESTA.- La población ha tenido una muy buena respuesta al programa anual de licencias de conducir, ya que, durante los primeros cinco meses del 2021, 45 mil 479 potosinas y potosinos han realizado su trámite para mantener en regla dicho documento y han aprovechado los programas de descuento que realiza el Gobierno del Estado. Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado informó que, en el ingreso acumulado de los cinco primeros meses del año, se reportan 40.2 millones de pesos que representa un 48.1 por ciento más de lo planeado en la Ley de Ingresos para este periodo de tiempo.

JORNADA ANTIRRÁBICA.- Del 16 de junio al 15 de julio de 2021, los Servicios de Salud en el Estado realiza la Jornada de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2021 con el lema “La protección de nuestros animales es nuestra responsabilidad, vacúnalos contra la rabia”, en los puestos de los centros de salud ubicados en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, de miércoles a domingo en un horario de 9:00 a 15:00 horas y en el Centro de Control de Rabia y Otras Zoonosis, de lunes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

REGIDORES, DE REGRESO.- Cinco de los seis regidores capitalinos con licencia que se ausentaron durante época electoral, ya se reincorporaron a sus actividades con excepción de la frustrada candidata a diputada federal, la panista Karina Benavides que, sin explicación, sigue fuera de servicio.

MENOS RECURSOS.- Menos votos para el PRI representan menos recursos y eso va a generar un recorte en todos los rubros de operación, ya no tendrán el gobierno y nadie sabe de dónde va a salir el dinero, ya no para el trabajo político sino para mantener la plantilla laboral. Elías y Edmundo como quiera, no les irá mal, pero la incertidumbre recae en quienes se quedan en el tricolor.

ZOCO. - Apenas hace unos días la administración capitalina presumió haber retirado a mercaderes informales que se habían instalado en plaza de Armas, pero éstos bajo el amparo de su organización no tardaron en regresar. Junto con los burócratas estatales en plantón, la imagen que se ofrece es de suciedad pero también de falta de mano dura.

TIEMPOS DIFÍCILES.- En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se vienen tiempos difíciles para Elías Pesina y Edmundo Torrescano, señalados por la militancia como principales responsables de la debacle por el desaseo con que operaron las candidaturas en varios municipios, dejando fuera a personajes valiosos que decidieron irse por otros partidos y…ganaron. Tamazunchale, fue un claro ejemplo de ello.

RESPONSABILIDAD.- Las diputadas y los diputados que integran las comisiones unidas de Gobernación y Justicia están asumiendo con absoluta responsabilidad el análisis de las propuestas que envió el Ejecutivo para la renovación de magistrados numerarios y supernumerarios de Poder Judicial, pues algunos se encuentran amparados por la justicia federal y no se quiere cometer una irregularidad que afecte el funcionamiento del Poder Judicial, lo mismo pasa con las propuestas para el TECA, pues el compromiso es actuar de acuerdo a la ley, sin ninguna presión política.

TRABAJOS.- Las acciones de bacheo en el municipio soledense, se han reanudado en el fraccionamiento La Virgen, en la calle Allende de cabecera municipal, calles San Patricio del fraccionamiento San Francisco, en la Avenida del Valle por la lateral de carretera a Matehuala, así como en el crucero del periférico oriente y la carretera a Rioverde, justo bajo el puente sobre esas vialidades.

SE REACTIVAN.- La Coordinación Municipal de Bibliotecas de Soledad de Graciano Sánchez, informa que se han activado de manera normal los servicios de las cuatro bibliotecas. Al respecto, el titular de la dependencia, Jacobo Cerda Gómez, invitó a la población en general a acudir para disfrutar de los servicios, señaló que se cuenta con todas las medidas preventivas higiénicas para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

SIMULACRO.- Un simulacro de incendio fue realizado recientemente por la Unidad de Protección Civil en Soledad en el centro educativo de Preescolar, “Tía Tita”. El propósito es que la comunidad educativa tenga capacidad de respuestas poniendo a prueba sus planes de evacuación ante la ocurrencia de un posible siniestro.