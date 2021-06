QUE REGRESE.- El alcalde sustituto de la Capital de plano asustó a todo mundo ayer, con lo que dijo que Xavier Nava podría regresar al Ayuntamiento de la Capital a terminar el trienio. La verdad nadie sabe para qué, y otros dicen que será un grave error del edil con licencia, regresar a un cargo donde nunca fue bien visto en los dos años y cacho que fungió como alcalde, pues se la pasó peleándose con todos, tomando decisiones arbitrarias, despidiendo a trabajadores para acomodar a sus cuates y la verdad que hay algunos, que sí piden que regrese, pero lo que se llevó.

EL QUE SE FUE A LA VILLA.- Otros que también muy orondos regresaron a sus cargos fueron los diputados que perdieron en la última elección, pero no para terminar el trabajo que iniciaron, sino para seguir recibiendo sus onerosos salarios, prestaciones de retiro, vacaciones, aguinaldo, bonos, etcétera, por otros tres meses. ¿Lo de Nava será por lo mismo?

NO LOS QUIEREN.- Los diputados perdieron en la última elección y ahora regresan al Congreso Local a tomar el puesto que abandonaron, pero los ciudadanos no votaron por ellos, pues los tienen bien identificados, como nefastos. Ojalá y el nuevo Congreso modifique la ley para que en un futuro el que se vaya y no concluya con su periodo, no vuelva nunca jamás.

CADÁVERES.- Muy cierto lo que dijo el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, de que no dejará muertos en el closet al próximo gobierno ¿y sabe usted por qué? Porque ya todo mundo los conoce y están vivitos y coleando y entre ellos están los sindicatos de burócratas, de los que por lo menos hay 5 en la administración que son una pesada carga para el erario, porque son improductivos.

REVELADORA.- La pandemia fue muy reveladora de la realidad de la burocracia estatal, son caros, no producen, quieren aumento cada año y si se puede dos veces, gozan de más prestaciones que la Reina Isabel. En su mayoría son personas de más de 50 años, que no encajan en un gobierno dinámico. Por lo que es necesario replantear sus funciones, ya que hoy el gobierno digital es una realidad y no pueden continuar siendo una carga para el Estado.

EN LA TABLITA.- La asignación de diputaciones locales de Representación Proporcional por el CEEPAC, como cada tres años genera controversia e impugnaciones por los criterios de paridad de género. La lista de Morena es la que está en la mira, pues nadie se explica cómo sin ganar un solo distrito de mayoría le asignan 4 pluris por lo que seguramente en tribunales habrá novedades; los casos de Conciencia Popular y el PRI también darán de qué hablar. Al tiempo.

DESESPERADO.- El que anda desesperado por ocupar una diputación local por Morena es el diputado federal de ese partido, Cuauhtli Badillo; eso es no tener vergüenza, sigue queriendo vivir del presupuesto cuando los potosinos no tenemos nada que agradecerle, pues no tuvo un papel relevante en el Congreso de la Unión, lo mejor es que se vaya a descansar, igual que lo hizo los últimos tres años, que se haga a un lado para dejar el puesto a nuevos cuadros que por lo menos harán un esfuerzo mayor.

ASALTOS EN SERIE. - El fin de semana la Policía no se dio a abasto para responder a los auxilios que se solicitaron por un serial de asaltos a farmacias, en diferentes rumbos de la ciudad, aparentemente cometidos por los mismos sujetos. Trascendió que hubo detenidos, pero al parecer no eran los responsables.

ALGUNOS REGRESAN.- Cuatro funcionarios municipales de primer nivel que se ausentaron con la esperanza de acceder a otro cargo público, en las pasadas elecciones, regresaron a la administración capitalina: Adriana Urbina Aguilar y Cecilia Padrón Quijano, responsables del DIF Municipal y la dirección de Cultura. Todavía se espera la reaparición de Oscar Valle Portilla, en la dirección de Desarrollo Social, pero sobre todo la de Xavier Nava, como dirigente del barco.

ENOJADOS.- Los que están enojados son los militantes de Movimiento Ciudadano, pues le dieron la regiduría a la ex candidata a la alcaldía de Soledad, Paola Arreola, cuando nunca ha militado en el partido, y claro, por una negociación previa por si no ganaba la Presidencia Municipal, lo que al final ocurrió, no se fue con las manos vacías.