· Final de película en Distrito III

· ¿Hay ruptura en la coalición?





¿DESAPARECERÁN?.- El PRI y el PRD son partidos fantasmas, no sólo en San Luis Potosí, sino en el país, acción nacional medio se salvó en la última elección por mantener sus principios conservadores, lo que a algunos les gusta y a otros no. El Revolucionario Institucional está en la bancarrota, pues sólo ganó algunos distritos federales en Chihuahua y eso en coalición con el PAN, por lo que estos dos partidos deberían fusionarse y dejar de aparentar que son rivales. Los revolucionarios se hicieron ricos a costa del pueblo y ahora presumen linaje, aunque en su mayoría tiene un origen de corrupción.

MAGROS.- En San Luis Potosí, sus resultados fueron magros y vergonzosos, al aliarse con la derecha que muchas veces combatieron, ahora están condenados a cargarles el maletín a los panistas que ganaron alcaldías o diputaciones locales, no darán para más. El PRI está desdibujado y esa traición de aliarse con su enemigo histórico pesará durante muchos años y los últimos líderes del priísmo que lo hicieron, deberán responder ante la historia por haberlo permitido.

RECONOCIMIENTO.- Moíses Cedillo Rodríguez, secretario general de Morena, reconoció que en San Luis Potosí, cometieron el error de no reconocer a sus aliados, pues de lo contrario, hubiera logrado el triunfo. Además, destacó la clara victoria de José Ricardo Gallardo Cardona en el proceso de votación del domingo para ser el próximo Gobernador del Estado, lo que se considera histórico.

SIN FENAPO.- El titular de la SEDECO Gustavo Puente no pudo, por segunda vez, organizar la FENAPO; que por la pandemia, que por incosteable, que porque no hay artistas que quieran actuar con aforo limitado, que por miles de situaciones, lo cierto es que el máximo evento que además reactiva la economía local, no se realizará, otra vez.

DE PELÍCULA.- En un final de película, Oscar Bautista y Kevin Angelo se disputan el distrito federal 03 con cabecera en Rioverde, por lo que el recuento de votos dirá quien ganó en las próximas horas ya que la diferencia es menor al 1.0 por ciento, lo que ratifica que el priísta podría hacer menos dolorosa la derrota de la coalición, pues de un 6-1 podría convertirse en 5-2. Hay que esperar.

¿RUPTURA?.- Llamó la atención que para el pronunciamiento conjunto contra las autoridades electorales y las supuestas irregularidades en la votación, solamente acudieran la delegada del PRD y el presidente estatal del PAN. Este último, a pregunta expresa, debió rechazar que exista ruptura en la coalición “Sí por San Luis”, y alegó que los representantes del PRI y de CP no acudieron por atender otros compromisos.

LES GANARON.- El abandono en que se encuentra la ciudad, es inexplicable, lo extraño que ni las cámaras empresariales, ni los actores políticos, ni mucho menos los ciudadanos exigen o demandan que se resuelvan los problemas de la Capital, pues ellos sí cumplen con el pago de impuestos. Hay basura, no hay vigilancia, las calles están sucias y las fuentes y jardínes están en mal estado y el agua anegada. Los potosinos no se merecen esto y el haber confiado en el PAN y en Xavier Nava para que los gobernara no ha dejado nada bueno. Con razón les ganaron la gubernatura.

AMBULANTES.- Quienes habitan en la colonia Progreso, piden la intervención de autoridades para que regulen el comercio semifijo y ambulante que prevalece en el sector, que principalmente se instala en la avenida Salk. Dicen que además de representar riesgos para peatones, a los automovilistas suelen bloquearles tanto áreas de estacionamiento como de paso.

EMPLEO.- Para promover de manera incluyente el trabajo productivo con los buscadores de empleo y el sector empresarial, el Ayuntamiento de Soledad a través de Fomento Económico, realizó la Feria del Empleo en la plaza principal el lunes.

DESESPERADOS.- Nos cuentan que varios funcionarios del Ayuntamiento de Soledad ya están haciendo maletas para irse a trabajar al Gobierno del Estado, ya se dicen futuros empleados estatales, no han tenido tapujos en expresar sus aspiraciones, y sin haber andado en campaña de sol a sol.