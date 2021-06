SE VE MAL EL INE.- La delegación del INE que dirige Sergio Aispuro, dejó solos a los trabajadores de ese instituto que contrató como eventuales, sin prestaciones, con salarios miserables y quienes tuvieron toda la noche el día de la elección en los comités distritales, como el de Soledad, sin vigilancia, ni apoyo de ningún tipo, pese a que se trataba de ciudadanos y amas de casa que laboraron como extras en el INE, sólo para ganarse unos cuantos pesos, sin ninguna preparación ni respaldo, anduvieron en las calles desde los días previos, bajo el sol y la lluvia, sin ninguna protección policial.

A SU SUERTE.- Ahora resulta que ellos son los que deben responder por el robo de urnas que se dio en Soledad, porque dizque estaban en el comité distrital; a pesar que los paquetes debieron estar bajo vigilancia policial, como lo prometieron hasta el cansancio funcionarios, el INE, la Sedena y la GN etc. Y los que hasta las 2 de la madrugada, sólo estaban ahí los trabajadores contratados, mientras los funcionarios del INE, ya dormían plácidamente en sus casas, sin saber si tenían protección policial o si ya habían comido. Es injusto que ahora el INE los desproteja y los quieran hacer responsables de esa perdida, cuando no los ayudaron y los dejaron a su suerte. No hay moral.

HACÍA FALTA.- Lo dicho por la presidenta del Consejo Estatal Electoral Laura Elena Fonseca, de que el recuento que inició ayer en los comités distritales, no variará el resultado final de la elección para Gobernador, da certeza al proceso, luego de que el perdedor Octavio Pedroza Gaitán, se aferra a mantener una beligerancia más alentado por los partidos del PRI y PRD para seguir en el escenario político, que por la propia elección, lo que ha generado inconformidad incluso entre panistas, que ya digirieron la derrota.

SE RESISTE.- La mayoría de los candidatos que participaron en la contienda reconocen el triunfo de Gallardo, sólo faltan Marvelly Costanzo y el propio Octavio. Organismos privados, cámaras, etcétera ya ven hacia futuro y hasta recomendaciones dan de cómo debe trabajar el nuevo gobernador, junto con lo dicho ayer por el secretario de Gobierno Jorge Daniel Hernández Delgadillo de que el gobierno estatal, no intervendrá en los resultados del proceso electoral.

CONCESIONES.- La SCT Estatal abrió sus oficinas para la recepción de solicitudes y documentos de los aspirantes a obtener mediante un concurso concesiones para prestar servicio público en la modalidad de taxistas en esta ciudad y Soledad, en un proceso que habrá de distinguirse por la transparencia y legalidad.

OPORTUNIDAD.- Finanzas abrió otra etapa de descuentos para los contribuyentes hasta del 75 por ciento en pagos de multas en control vehicular del 10 al 30 de junio si los realizan por medio de instrumentos electrónicos como “SLPFinanzas”, en la web slpfinanzas.gob.mx y en los 16 módulos ubicados en centros comerciales, para evitar contagios por Covid 19 en las oficinas recaudadoras.

CARTUCHOS.- El robo de dos tractocamiones que transportaban varios millones de cartuchos para arma de fuego, ocurrido la víspera en Guanajuato, alertó a las autoridades militares y policiacas de San Luis Potosí, ante la posibilidad de que los delincuentes ingresaran con tal cargamento a territorio potosino. Ya se trazaron posibles rutas, por lo que seguramente habrá algunos despliegues para dar con su paradero.

DE REGRESO.- En la sesión ordinaria de este jueves del Congreso se van a reincorporar las y los diputados que solicitaron licencia para buscar un cargo de elección popular en las elecciones, aunque se espera que en algunos casos soliciten otra vez licencia para atender diversos asuntos y que sus suplentes se hagan cargo un rato más.

LA SORPRESA.- Hasta el momento la sorpresa en las elecciones sigue siendo la inminente derrota de Óscar Bautista Villegas que buscó la reelección como diputado federal de la coalición Sí por Mexico en el distrito 03 de Rioverde, ya que por primera vez en mucho tiempo se quedará sin hueso, aunque como es muuuuy amigo del próximo gobernador, lo más seguro es que caiga parado y le den alguna secretaría.