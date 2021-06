RETOS.- Ahora que ya se ve cómo será la conformación del nuevo Congreso del Estado, mucho se tendrá qué trabajar para regresarle la dignidad si alguna vez la tuvo, ya que el mal trabajo de los diputados locales, dejaron una estela de daños, tanto en trabajo legislativo como en imagen institucional, lo que ha sentado un mal precedente ante los ciudadanos de que los diputados son flojos, abusivos y que sólo buscan su beneficio personal.

ABANDONO.- Perspectiva que culminó con el abandono que hicieron de sus curules para ir a buscar otro cargo político, pese a que tenían una responsabilidad qué cumplir y a la que se habían comprometido, a eso debe sumarse el mal uso del presupuesto para gastarlo en asesores, amigos, compadres, novias, salarios, etcétera, por lo que la idea que tiene el grueso de la población de ellos, no es nada favorable y debe cambiar so pena de que la inconformidad social siga creciendo contra ellos.

ESTÁ PEOR.- En el caso del Ayuntamiento de la Capital la situación está peor, prácticamente abandonada por el ayuntamiento panista que encabezó Xavier Nava, la ciudad no tiene ni pies ni cabeza, por lo que requiere una cirugía a fondo, si de verdad se va a cumplir con lo que se prometió por el candidato ganador.

ESPERA.- Creer que los ciudadanos van a volver a esperar a que se resuelvan sus problemas sólo con discursos, será ocioso, por lo que se debe poner manos a la obra, para conjuntar voluntades y que se incluya en este propósito a quienes tengan interés por servir y no servirse del dinero público, porque los ciudadanos ya no lo van a perdonar y sino, que le pregunten a Xavier Nava cómo le fue en la elección del día 6.

CAMBIO.- El pueblo es sabio y con los resultados electorales del domingo dio una lección a todos aquellos que pensaban que tenían escriturado el poder político. Vienen tiempos de cambio, los grandes perdedores fueron Morena, el PRI y el PAN, que durante años gobernaron una entidad, que reclama muchos pendientes que no se han resuelto por años y en que los que ganaron siempre fueron los mismos.

NO PAGÓ.- Claro que preocupa que el alcalde capitalino con licencia, Francisco Xavier Nava, callara tan repentinamente y ni la cara diera desde que se apersonó a votar el domingo pasado, pero más preocupa que personal que laboró para su campaña o para el partido que lo postuló no hayan recibido hasta el momento el pago que les prometieron por su trabajo. La casa de campaña está vacía y en sus teléfonos ya no contestan.

PLEITOS.- Un comerciante que tiene su negocio establecido muy cerca de las cantinas que operan en la calle San Luis, en el centro de esta ciudad, se quejó de los incidentes bochornosos que casi a diario se suscitan en esos lugares, a plena luz del día y a las vista de los transeúntes que pasan por ahí. En las cantinas, suelen ocurrir con mucha frecuencia pleitos entre beodos, que inician en el interior y terminan en plena vía pública, pero lamenta que nadie les ponga un alto.

CARGADA.- Gallardo sigue recibiendo el respaldo de diversos sectores como el candidato del PES que no sacó ni 10 mil votos en el estado y hasta perdió en su municipio de donde es alcalde con licencia, y ya anda diciendo que le darán chamba, cuando fue de los principales críticos de quien hoy pretende lo salve. En dos años y medio lleva tres ediles interinos por sus ausencias, desfiló por todos lados en busca de una candidatura, nadie lo quiso y terminó en una franquicia que hasta el registro perderá.

LLUVIAS.- Ante las lluvias registradas en los últimos días, la dirección de Servicios Municipales de Soledad brindó diversas atenciones, cuadrillas de Aseo Público realizaron la limpieza y retiro de basura en la vía pública en diversas calles y avenidas de la cabecera municipal y colonias.

MEDICAMENTOS.- Medicinas principalmente para enfermedades como la diabetes e hipertensión, es de los que más solicitan ciudadanos en dispensario médico de la coordinación de Participación Ciudadana de Soledad, pero no todo el tiempo hay existencia, por lo que piden la donación de las medicamento que ya no se utilicen.