FRACASO.- El fracaso de Morena en San Luis Potosí, que se vio en la elección, no es de ahora, sus diputados, funcionarios, etc, hicieron un mal trabajo, empezando por los legisladores como Edson Quintanar que metió hasta la mamá y a la novia a trabajar al Congreso, además de los malos resultados de su gestión, lo que generó una gran inconformidad entre los ciudadanos, ya que él y otros, llegaron prometiendo menores salarios, cero nepotismo, no al uso discrecional de los recursos públicos, lo que no cumplieron, lo que fue generando un enorme enojo social.

IMPRESENTABLES.- A eso debe sumarse la selección de candidatos que hicieron para competir en la elección del domingo los que en su mayoría eran impresentables, como Xavier Nava, lo que junto con la elección interna a la gubernatura mostraron a un partido desarticulado de la verdadera corriente morenista en San Luis, lo que generó múltiples inconformidades por el manejo que se hizo de las candidaturas, que dejó en evidencia a los que quisieron prácticamente “robarse” un cargo que no les correspondía y los ciudadanos que no son tontos los pusieron en su lugar.

RECONOCIMIENTO.- Ayer comenzó el reconocimiento al virtual ganador de la contienda por la gubernatura Ricardo Gallardo Cardona, el primero que lo hizo fue Adrián Esper del PES, quien la misma noche de la elección aplaudió el triunfo de Gallardo Cardona, ayer le siguieron Romero Calzada de RSP, Arturo Segoviano candidato ciudadano, y aunque hasta foto se tomó con él, luego trascendió que dijo que él no. No bueno. Más tarde fue la doctora Mónica Rangel quien compitió por Morena la que envió un comunicado a los medios reconociendo el triunfo de Gallardo.

CONFERENCIA.- Octavio por su parte se fue en contra del Ceepac y dijo que no lo reconocía, aunque en el fondo él y seguidores sabían que la votación no les favoreció. Lo que además confirmaron medios nacionales, analistas, etcétera y los resultados del PREP que eran públicos, en un resultado que se antoja irreversible, creemos que se equivocó ya que la tendencia es clara y alentar falsas esperanzas no es bueno.

NO PUEDE SER.- Sobre ese tema de los reconocimientos del triunfo también dio la nota Héctor D'Argence del Banco de Alimentos, que dijo que no dijo lo que dijo. Que bárbaros, puede ser.

DESCOLORIDA.- El partido Morena quedó descolorido en San Luis, no ganó la gubernatura del estado, no ganó un solo distrito local de mayoría y le fue muy mal en las presidencias municipales incluyendo a su candidato a la alcaldía de la capital que apenas alcanzó un tercer lugar. Los que deben estar contentos con esta debacle porque es su responsabilidad son Mario Delgado y Sergio Serrano y todos aquellos y aquellas que se lanzaron contra la doctora Mónica Rangel porque no la quería de candidata. En fin.

UN DIEZ.- San Luis Potosí, fue uno de los estados donde hubo más participación de la ciudadanía en la votación, por lo que debe reconocerse la civilidad de los potosinos para mantener activa la democracia. Aplauso también merecen los organizadores de la elección y por supuesto el CEEPAC transparentó la elección lo que le ha valido el reconocimiento de todos. Atrás quedaron las dudas y los temores y si así culmina el proceso su presidenta, podrá entregar un buen trabajo más, pues esta será la última elección que presidirá, ya que el Consejo deberá renovarse pronto, después de varios años de presidirlo.

SALDO BLANCO.- En voz del alcalde interino, Alfredo Lujambio, se reportó saldo blanco durante la jornada electoral, en esta capital. Dijo que la Policía municipal atendió algunas incidencias que no derivaron en problemas mayores, y que no hubo ninguna detención relacionada con las elecciones.

NO CONTESTAN.- Ya son múltiples las quejas de usuarios que llaman a los números telefónicos del Interapas que aseguran no les contestan. Intentan reportar falta de agua, fugas o reparaciones abandonadas que sus trabajadores dejan. Es una mala práctica que debe erradicarse de alguna manera. Los usuarios no se merecen ese trato.