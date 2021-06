JORNADA EJEMPLAR.- El entusiasmo de la ciudadanía para realizar una jornada ejemplar, debe reconocerse en cualquier ámbito. Pese a todo lo que se dijo previo a la elección, a los incidentes ocurridos con muy mala fé, a las campañas negras de los candidatos que se veían perdidos, la participación popular sentó nuevamente un precedente pues la mayoría de las casillas se observaron con una gran participación de hombres, mujeres y jóvenes, deseosos de votar, lo que seguramente dará buenos números y no dude usted que se asemejen a la última votación para presidente de la República que rondó el 65%, lo que sería histórico tratándose de una elección intermedia.

RECONOCIMIENTO.- También es importante dar un testimonio a todos los ciudadanos que participaron como funcionarios de casillas, que dejaron la comodidad de sus hogares, para participar en la elección, así como a quienes de una u otra manera hicieron posible que la elección fuese un éxito, que salvo algunos incidentes registrados, en la mancha urbana y en el interior del Estado se haya librado bien. Vaya para ellos nuestro reconocimiento pleno por haber hecho posible una elección tranquila y bien organizada.

MORENA ADELANTE.- En la conferencia de prensa del líder nacional de Morena, Mario Delgado no apareció San Luis Potosí, lo que dio una idea de que el Comité Nacional de ese partido sabía que su candidata a gobernador no tenía posibilidades de triunfo, lo que se deberá confirmar después, pues tampoco salió a declararse como puntero, al igual como lo hizo Ricardo Gallardo Cardona, con los números en la mano, ni Octavio que salió temprano a decir que iba adelante. Incluso Mario Delgado dijo que Morena había ganado 12 de 15 gubernaturas, pero no incluyó a San Luis Potosí, en ese paquete.

INFORMACIÓN.- El Sol de San Luis dio cuenta en su portal de internet y redes sociales, sobre las incidencias de todo el proceso electoral, información que siguieron los potosinos durante todo el día, con la mejor información datos, cifras, etcétera, lo que permitió que a través del equipo de reporteros de esta Casa Editora se diera cuenta a cada minuto de todo lo que estuvo ocurriendo en la Capital del Estado y los principales municipios con respecto al proceso electoral.

BALAZOS.- Incidentes como lo ocurrido en Guanos, donde se registró un percance a balazos, ensombreció en parte la elección, sin embargo la acción oportuna de autoridades y funcionarios de casilla así como de la población evitaron que la situación derivara en un incidente mayor. En otras zonas de la Capital también ocurrieron hechos que generaron incertidumbre sin embargo fueron más bien llamaradas de petate, como dice el dicho, acciones que hubiesen cambiado el ritmo de las votaciones.

FAKE NEWS.- En Xiltla también se denunció la muerte de una persona, así como se desmintió además la difusión de un video que circuló profusamente en el que se narraban pleitos, el cual luego se descubrió que no era de San Luis Potosí, sino del Estado de México. Al igual que esa información circularon otros rumores los que en el transcurso del día fueron desmentidos, por lo que se puede decir que hubo un proceso en general en paz, sin incidentes graves.

CERRADAS.- Lo importante reiteramos fue la participación ciudadana en la votación, el problema se registró en la apertura de algunas, lo que incluso dio pie a que candidatos denunciaran que hubo “tortuguismo” a propósito para impedir que la gente fuera a votar, lo que de ser cierto tendrá desde luego repercusiones, pues hablaría mal de los organizadores.

DENUNCIA.- Además también circuló la versión en redes sociales que el secretario de Gobierno, junto con el ex secretario Alejandro Leal Tovías, acompañados de presidentes de partidos estaban reunidos en las instalaciones del C4, versión que de ser cierta hablaría de algo que los potosinos deben saber.

OFERTAS.- Los negocios que realizaron promociones también cumplieron, tanto restaurantes, como otros, incluidas las tiendas de conveniencia que regalaron café, aún cuando muchos empleados no fueron informados y se les debió mostrar el anuncio en el celular para que lo dieran, lo que hicieron de forma amable en algunos casos.