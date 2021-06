RECONOCIMIENTO.- Un gran esfuerzo han realizado las y los ciudadanos que integran las 15 Comisiones Distritales y los 58 Comités Municipales Electorales en San Luis Potosí, quienes, con el valioso apoyo de sus supervisores, capacitadores y asistentes electorales locales, entregado los paquetes electorales para las elecciones de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

DIFERENCIA.- La ciudadanía es la que hace las elecciones desde diferentes trincheras, como integrantes de las Comisiones Distritales Electorales y comités municipales y como observadores electorales, por lo que es justo un reconocimiento a las Comisiones Distritales Electorales 01 con cabecera en Matehuala, y la 14 con cabecera en Tancanhuitz que, en coordinación con los Comités Municipales, llevan un gran avance en la entrega de sus paquetes electorales. El ejercicio al derecho al voto, el próximo 06 de junio, está garantizado.

TODO ESTÁ LISTO.- Terminó el suplicio y a partir de ahora ya no habrá más promesas y todo queda listo para la elección del próximo domingo, ayer hubo llamados a votar de empresarios, cámaras, etc, como ya lo habían hecho antes autoridades, la Iglesia, etc, por lo que todo el marco de referencia que necesitaban los ciudadanos para ejercer su sufragio quedó listo para que este día 6, acudan sin presiones de ningún tipo a ejercer su derecho constitucional de elegir a sus próximos gobernantes.

ESCENARIO.- A nivel nacional el panorama electoral de la entidad, no es nada halagador toda vez que de acuerdo a analistas, San Luis Potosí, está considerado dentro de los estados de la República que tendrán impugnaciones por lo cerrado de la votación que se prevé, aunque para los ciudadanos no es así ya que hay una posición de avanzada en la mayoría que siente es la oportunidad de un cambio, así es de que veremos dijo un ciego.

VILLA DE REYES.- Era difícil que la polarización política generada por la disputa de cargos públicos no llegara a los límites de la agresión como ocurrió ayer en Villa de Reyes, por lo que de nada sirvieron los llamados al orden, a la civilidad y la presunta vigilancia que se ejercía para evitar conflictos como el disparo de armas de fuego en contra de las candidatas a la alcaldía de ese municipio.

OTRO MÁS.- En Xiltla también reportaron que hubo una balacera, cerca de un mitin de cierre de campaña del PAN, aunque en este caso se asegura se trato de un sujeto que asaltó a un camión repartidor y fue abatido a tiros por la policía, video que ya circula en redes, lo que generó intranquilidad, pues se creía se trataba de otro atentado.

CALMA.- Hay que esperar que el domingo la sangre no llegue al río y se mantenga la calma, se refuerce la vigilancia, ya que muchos ciudadanos que no son de ningún partido político, ni están a favor de ningún candidato, están trabajando en la organización final del proceso y no sería justo que estuvieran en riesgo.

DESATADOS.- Elementos de Tránsito Municipal en la capital andan, sin exagerar, desatados levantando infracciones y recogiendo documentos para garantizar el pago de multas, lo cual, está prohibido por la ley pero como pocas personas saben del tema, se aprovechan y se quedan con la licencia, tarjeta de circulación o placa, o las tres juntas; ojalá que algún despacho de abogados haga una campaña para proteger a los automovilistas de estos abusos.

NO SE AGUANTÓ.- Desesperado, el exgobernador Horacio Sánchez hizo últimos intentos por promover el voto a favor de sus intereses personales -qué raro- y cómo no, si están en riesgo grandes negocios como los terrenos de la minera, seguir usando el Centro Histórico como oasis para hacer política y mantener la vigencia y presencia para interferir en asuntos diversos. Y esto no lo decimos nosotros, sino Leonel Serrato, por ejemplo, que del tema conoce mucho.

ADULTOS MAYORES.- Un grupo de adultos mayores que laboraban como empacadores en tiendas de autoservicio, están solicitando a tales establecimientos que ya les den luz verde para acudir a laborar. Dicen que respetarán totalmente los protocolos sanitarios, pero que ya los ocupen porque tienen necesidad de trabajar.