· Por concluir campañas políticas

· Los que cambiaron de camiseta





RESULTADOS.- A unos días que concluyan las campañas políticas, los resultados son desastrosos para algunos candidatos, ya que no tuvieron la capacidad para llegar a los ciudadanos con buenos mensajes y sólo se dedicaron a refritear denuncias que según ellos les iba a dar muchos votos, lo que demuestra que no están informados y que no leyeron lo que dijo apenas ayer Antonio Sola, el español nacionalizado mexicano, ese que inventó el término de que “Obrador era un peligro para México”, de que las guerras sucias ya no sirven para ganar elecciones, ni votos.

INEXPLICABLE.- La propaganda de los diversos candidatos, las que están llenas de contradicciones, Octavio dice que es el candidato de la decencia, pero invitó a la mal hablada de Xóchitl Gálvez, al impresentable Felipe Calderón y a Javier Lozano el vocero del gober de Tamaulipas Cabeza de Vaca que está acusado en EU y México por diversos delitos, “esa será la decencia”.

NUEVA CAMISETA.- Por su parte los candidatos de Morena a la capital y gubernatura realizan campaña en el partido del presidente y ofrecen y dicen cosas que a la ciudadanía solo les da risa, pues como si eran del PRI y PAN respectivamente y de repente se colocaron otra camiseta, por lo que dicen se ven mal y será difícil voten por ellos, ya que están muy bien identificados de que son del otro bando.

DEJA DE FUMAR.- Hoy se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, esta vez con el lema "Comprométete a dejar de fumar"; los Servicios de Salud en el Estado están invitando a la población a compartir el Hashtag #DejaDeFumar. La estrategia la impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de que al menos 100 millones de personas fumadoras abandonen el uso de productos de tabaco y nicotina, en el mundo.

VIALIDAD EN ABASTOS.- Algo debe hacerse ya para regular la vialidad en el Centro de Abastos y sus alrededores. Andar en vehículo por esa zona resulta muy complicado, ya que no hay control y la ausencia de oficiales de la Policía Vial -a pesar que en el sector se ubica su sede-, impide que principalmente los grandes camiones que entran y salen con mercancía no respeten los señalamientos, y causen embotellamientos y accidentes viales.

SIN COVID-19.- En el cierre de campaña de Octavio Pedroza y Enrique Galindo en El Domo, lo que menos importó fue la sana distancia, el cubre bocas, el gel y el respeto por las normas sanitarias contra el Covid-19, lo que alimenta la sospecha de que el semáforo verde se determinó para que los candidatos de todos los partidos hagan lo que quieran con sus seguidores, pues en Verde y Morena no cantan mal las rancheras; los demás no alcanzan a juntar tanta gente.

UNOS SI Y OTROS NO.- La pregunta que se hacen los empresarios de espectáculos y eventos deportivos es ¿por qué en los eventos políticos se permite el 100 por ciento de aforo y en otros eventos se ponen las autoridades muy exigentes con el 25 o 30 por ciento? Esas son las cosas que debe explicar Salud pero como siempre, se harán los desentendidos y como siempre, pasa nada.

TAXISTA ABUSIVO.- Una usuaria de taxi llamó a esta redacción para denunciar al ruletero de la unidad número 3304 del que dijo ayer como a las 4:15, la llevó a Cactus, pero la dejó a media carretera, que disque porque le habían llamado de su casa sin entrar a la colonia citada. Dice que además le cobro 150 pesos y cuando le reclamó el sujeto abusivo le lanzó una serie de improperios, que dijo no los podría repetir, pide que lo sancione la SCT.

LLUVIAS.- Como cada año, la autoridad municipal del municipio de Soledad adopta las previsiones necesarias en cuanto al tema de las lluvias atípicas que se pudieran estar presentando, por lo que en este sentido, la coordinación entre varias dependencias sigue adelante con la implementación de diversas acciones preventivas.

CAMPAÑAS.- La dirección de Tránsito y Policía Vial de Soledad, ha puesto en marcha un dispositivo que forma parte de un modelo preventivo encaminado a garantizar la seguridad en los cierres de campaña que tienen programados los candidatos de los distintos partidos políticos en el municipio de Soledad.