CATASTRÓFICO.- Por supuesto que otra ola de contagios de Covid-19 sería desastroso, tanto para la economía como para la población y por supuesto para el sistema de Salud en la entidad, por ello es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades, el virus no se ha ido, sigue acechando y por ello no debemos descuidar las medidas preventivas, y más aún, en esta etapa en la que han bajado los contagios y las defunciones. ¡A seguirse cuidando!

DE REGRESO.- Los eventos masivos ya están de retorno, ya se anuncian bailes, presentaciones de artistas, funciones de lucha libre, y todos esos escenarios que tienen aglomeraciones de personas, esperemos que se respeten las medidas preventivas en todos ellos, con el fin de evitar otra oleada de contagios de Covid-19.

AVIADOR.- Nos cuentan que en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, hay un aviador del Estado de Puebla, que sólo se aparece los días de quincena, de nombre Jorge Cravioto. Tiene casi un año como Director de Comunicación Social y no ha manejado ni un solo boletín, tampoco se ha presentado con la prensa. ¿Quién se lo trajo de allá?, ¿Quién lo protege?, son preguntas que vamos a investigar.

JEFA.- Quienes trabajan en la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, afirman que ahora la que manda en la dependencia es Mayra Socorro Hernández Martínez, quien era incondicional de la ex titular; se les hizo raro su presencia en la dependencia el pasado 10 de mayo que anduvo regalando rosas porque salió corrida, pero los que saben, dicen que alguien que llegó de la Ciudad de México la protege. Afirman que está mal aconsejando al responsable de la dependencia. ¿Será?

ESTACIONAMIENTO.- Es el colmo, cervecerías que se encuentran ubicadas a lo largo de la avenida Hernán Cortés, mejor conocida como las vías (en la Industrial Aviación) ya agarraron la zona peatonal como estacionamiento para sus clientes, lo que ha provocado gran malestar entre decenas de familias que salen a caminar por esta avenida y, lo peor es que pasan y vuelven a pasar patrullas de tránsito municipal y dicen nada.

OPORTUNISMO.- El senador Emilio Álvarez Icaza, quien ha sido señalado de oportunista, pues usa a los partidos para llegar al poder y luego los traiciona -¿a quien se parecerá?- vino a darle un espaldarazo a su ex colaborador Xavier Nava y criticar a Enrique Galindo, sin tener la calidad moral para ello; si piensa que ya con eso va a ganar su pupilo, se equivoca .

¿A QUIEN BENEFICIA?.- El Interapas debe informar con toda claridad a quien está beneficiando con la obra hidráulica que está construyendo con recursos de habitantes de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro, en la lateral de la Salvador Nava a la altura del parque Tangamanga y una placita comercial, pues no vaya a ser que algún particular resulte beneficiado. Es obvio que no aceptarán en el organismo que hacen obras a modo, pero la evidencia no deja lugar a dudas.

SEGURIDAD.- Al participar en la “mesa” semanal de Seguridad Pública, el director de la corporación preventiva de Soledad de Graciano Sánchez, Leobardo Aguilar Orihuela, sostuvo que el municipio se favorece con la coordinación de operativos interinstitucionales en el que participa la Guardia Nacional y Policía Metropolitana aunado a un dispositivo propio.

PROTECCIÓN CIVIL.- Tras el anuncio por parte de autoridades estatales, sobre el regreso a clases de forma presencial en escuelas de todos los niveles educativos, la dirección de Protección Civil en Soledad, comenzó labores de revisión en protocolos sanitarios e instalaciones de las instituciones.