· SLP ya es referente internacional

· Investigadores revelan proyectos





CONFIANZA.- Con los anuncios recientes de las expansiones de la planta Motomex y de la empresa Mayco Internacional en la capital del Estado que se dieron a conocer en los últimos días, se suma una inversión de más de 570 millones de pesos que vienen a ser una buena noticia en medio de las afectaciones que provocó la pandemia del Covid-19 en materia económica. La confianza que demuestran las empresas es garantía de que San Luis Potosí es visto como un referente a nivel internacional para el sector productivo.

INVESTIGACIÓN.- Un equipo de investigadores del Consejo de Coordinación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado (SICITI), presentó ante el gobernador Juan Manuel Carreras, los proyectos que con la pandemia se han desarrollado en temas de manufactura de fármacos, vacunas, la reactivación turística y la educación a distancia, respondiendo a la necesidad generada por la crisis sanitaria, que resultó un escaparate para potenciar el campo de la innovación en el Estado.

CARTUCHOS QUEMADOS.- Tras la vapuleada que le pusieron en el debate a su candidato, un grupo de “notables navistas” que en realidad son beneficiarios de prebendas y privilegos de la administración municipal, publicó una carta para ensalzar a su gallo otorgándole el nombramiento de “heredero de las luchas sociales y democráticas”, lo cual sería innecesario si fuera puntero, pero además, se trata de cartuchos quemados que se resisten a quedar fuera de la jugada. Eso ya no impacta en la ciudadanía.

PINTA SU RAYA.- En pleno proceso electoral los actores políticos recurren al golpe bajo contra sus adversarios, acusándolos de corruptos y para ello señalan a la Auditoría Superior del Estado de “cómplice”, por lo que ya se aclaró que los asuntos electorales están fuera de su radar y las denuncias que atiende, son en el marco legal que rige sus actividades, así que en pocas palabras, le pide a los políticos que no salpiquen y mejor apunten a otro lado.

ESTORBAN.- Un grupo de taxistas en la sede de SCT de Muñoz, para hacer su solicitud. Aunque en realidad eran pocos, sí ocasionaron un embotellamiento en la por sí caótica arteria, debido a que a la fuerza se estacionaron frente a la dependencia estatal, seguramente para evitar la fatiga.

SILENCIO.- Urge que Interapas, dé la cara y ofrezca al menos una explicación a detalle a los usuarios afectados con la supuesta descompostura y rehabilitación de varios pozos. Que se informe cuándo se va a solucionar su problema de desabasto.

LA BANDA DE LA MOTO.- Vecinos de Santo Tomás en Soledad, dicen que de plano se van a organizar para capturar a una banda de varios sujetos, asaltantes que circulan en una moto, uno de ellos flaco negroide de tipo centroamericano, que anda con otro y se meten a las casas a robar, aún cuando haya mujeres y niños y a plena luz del día. Los inconformes dicen que de plano mejor se armaron y no van a descansar hasta que los capturen y no responden de lo que ocurra, ya que dicen, la policía ni sus luces.

VIENE DEBATE.- A unos días de que se lleve a cabo el segundo debate organizado por el Ceepac, es necesario que se modifique el esquema de participación a fin de propiciar la confrontación de ideas y no se vea un foro acartonado. Lo que va a ser difícil de evitar será la belicosidad de algunos candidatos que ya mostraron que no tienen otra propuesta más que el ataque para ganar adeptos, aún cuando ya están muy identificados por los electores, hasta chocante se ve que quieran moralizar cuando tienen mucha cola que les pisen y si no ahí están las denuncias que se han revelado.

VACUNACIÓN.- Hasta el 25 de junio estará disponible la campaña de vacunación Doble Viral y Triple Viral, a niños de 1 a 9 años de edad, en la Unidad Médica Familiar número 5 del IMSS de Soledad.

AUMENTOS.- Los propietarios de panaderías se han visto en la necesidad de aumentar sus precios en las piezas de pan de dulce a causa de los ajustes en la materia prima, que va 1 a 2 pesos en Soledad.