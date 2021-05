· Hay virus disperso en comunidades

· Que no habrá Maraton Tangamanga

PROCESO.- El secretario general de Gobierno Jorge Daniel Hernández Delgadillo, confirmó que la administración estatal se encuentra pendiente de cómo se desarrolla el proceso electoral para garantizar la tranquilidad y salvaguardar a los participantes y votantes el próximo 6 de junio. Hasta el momento, nueve municipios requieren atención especial, por lo que autoridades se encuentran vigilantes de cualquier incidente.

DISPERSIÓN.- Mientras que se registran pocos contagios de Covid-19, la preocupación de los servicios de salud es que cada vez más municipios comienzan a presentar contagios, lo que demuestra una dispersión del virus en comunidades que ya no tenían cifras positivas. El Coronavirus llegó para quedarse pero, tenemos que poner de nuestra parte para que no vuelvan a registrarse altos índices de casos y con ello, regresar al cierre de actividades que tanto afectan a la economía estatal.

CAOS.- El ayuntamiento de la capital inició los trabajos del colector pluvial en la zona norte, con el bloqueo de la lateral de la avenida Fray Diego de la Magdalena lo que provocó de inmediato un impresionante caos vial; de por sí la zona es conflictiva y con estas acciones ya usted se ha de imaginar lo que le espera a la gente que transita por ahí durante los siguientes meses.

BIEN POR ANGÉLES.- La candidata del PANAL Ángeles Hermosillo lució en el debate de los candidatos a la alcaldía capitalina, luego del triste espectáculo que dieron otros. Puntos de vista muy centrados, visión de futuro, templanza, no cabe duda que su experiencia como empresaria y mujer de acciones a favor del trabajo social, la han formado bien y ahora representa una buena opción para los potosinos el día seis de junio.

SE VIO MAL.- Opiniones negativas generó la ausencia del candidato de la coalición Sí Por San Luis, Enrique Galindo, al debate entre candidatos a la presidencia municipal de la capital, pues aunque vaya puntero en la encuestas, era necesario que expusiera sus ideas y rebatiera los señalamientos de sus adversarios; sus asesores ahora deberán tratar de controlar los daños de la decisión que tomaron.

MODERADORES.- Muy mala selección de moderador del debate de aspirantes a alcalde de San Luis Potosí. Agarraron a un aliado gubernamental, debe haber imparcialidad.

QUE GANAS.- Nadie sabe a qué obedecen las fotografías que el candidato de la coalición “Sí por San Luis” se toma con ex funcionarios muy cuestionados, como fue primero con los exalcaldes del PRI y PAN y ahora lo hace con ex gobernadores de triste memoria, como Fernando Toranzo, no cabe duda que hay en su equipo fuego amigo, o si no cómo se explican también que hasta a Felipe Calderón haya invitado a un evento y además anunciara a Javier Lozano como su vocero, el mismo que es abogado del gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca.

VIGILANCIA NOCTURNA.- Las autoridades no deben echar en saco roto las peticiones de comerciantes del primer cuadro de la ciudad, que reportan que sobre todo a altas horas de la noche se han registrado robos y asaltos; urge que a las corporaciones policiacas responsables de la vigilancia preventiva, se les prenda el foco e implementen un operativo nocturno, para ahuyentar a las ratas de dos patas de esa zona.

LO POSPONEN.- El Comité Organizador del Maratón Tangamanga de San Luis Potosí, que había pospuesto el evento del año pasado por la pandemia para efectuarse este año 2021, nuevamente lo canceló; ahora anuncian haberlo pospuesto para el 22 de junio de 2022.

YA PAGARON.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya restableció el servicio de energía eléctrica en los pozos que abastecen de agua a la comunidad Enrique Estrada, y que administra el Comité de Agua Potable, ahora lo que piden los ciudadanos, es que haya transparencia en este comité.

KINDER.- ¿Qué pasará con el Kinder Valentín Gama en la colonia Morelos 1, en el municipio de Soledad?, no tiene más que la construcción para el reinicio de clases, pues todo se robaron; una maestra comentó a El Sol de San Luis que en la SEGE les informaron que no hay recursos para equiparla, y los niños y niñas ¿dónde van a estudiar?