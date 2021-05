EL DEBATE.- Los debates que se programaron empiezan a hacer agua, al de la Coparmex, no fue Ricardo Gallardo, asegurando que estaba organizado para favorecer a Octavio Pedroza, lo que si pareció y ahora en el de los candidatos a alcaldes, no fue Enrique Galindo, aunque su representante sólo balbuceo estas palabras “el candidato no se presentará, es todo lo que les tengo que decir”, no pues bueno, así con tanta información, ni quien diga nada.

¿SERIEDAD?- Es necesario que estos conversatorios, porque debate no son, tengan más seriedad, pero que además se modernicen los formatos, haya más apertura y no sean tan acartonados, ya que pareciera que hay dedos cargados para alguno en particular, lo que en estos tiempos ya es muy perceptible y los organizadores sólo quedan mal.

PERDIDA.- La oportunidad de que los potosinos conocieran las propuestas de todos, no prosperó en un momento en que se requiere haya posiciones políticas claras y más valientes. No hay que olvidar que los ayuntamientos son en muchos casos los primeros respondientes de las demandas de los ciudadanos y lo que menos desean los potosinos es un alcalde, que se sienta un rey de oropel en su trono, pero que no resuelva ningún problema.

BUEN TRABAJO.- El área de Comunicación Social de la SEGE que dirige Luis Segura, ha dado buenos resultados, el trabajo no fue fácil durante la pandemia, sin embargo se siguió una estrategia muy fácil, mantener el contacto con los medios y lo principal informar y volver a informar, por lo que a unos días de que se reinicien actividades, hay buenas cuentas por entregar. Lo que viene también es trascendente después de un año de cierre de escuelas.

CANDIL.- El ayuntamiento de la Capital da empleo y apoya a refugiados extranjeros, lo que es loable, sin embargo no se puede decir lo mismo de las trabajadoras municipales, a las que esta administración del PAN corrió sin liquidación, para acomodar a los amigos del ex alcalde Xavier Nava. Estos despidos, incluida una mujer embarazada, generaron una inconformidad que ha ido creciendo, ya que muchos de los casos terminaron en demandas laborales y para no pagarles el ayuntamiento ha recurrido a las peores estrategias, lo que pronto será denunciado públicamente.

INE VAPULEADO Y OPACO.- Si una institución electoral ha sido cuestionada y vapuleada ha sido el INE, que además, hace y comete acciones que lo hunden en la opacidad, como eso de gastarse el presupuesto con asignaciones directas hacia proveedores específicos, sin mayores explicaciones ni argumentos, entre otras acciones que contradicen el discurso institucional.

A DISCRECIÓN.- El uso del presupuesto a discreción, sin rendir cuentas del por qué se hacen compras directas, sin comparar presupuestos, da a entender que se opera con intereses políticos, de compromiso, que se trata de quedar bien con alguien y eso no conviene a construir confianza de la ciudadanía, mas bien, construye todo lo contrario y los tiempos ya no están para esos desatinos.

SIN AGUA.- Muchos reportan deficiencias en el abasto de agua, vecinos de la colonia Azteca llaman al Interapas ya que, desde hace varias semanas tienen problemas. Por un lado, las autoridades sanitarias les piden recurran al aseo frecuente de manos, y por el otro el citado organismo no les abastece del líquido para hacerlo.

NO RESPETAN.- Usuarios del servicio de transporte se quejan no solamente de que los horarios de las rutas de transporte son suspendidas antes de tiempo, antes de las 22:00 horas, sino que a su contentillo modifican las rutas establecidas y recorren calles no consideradas. Lamentablemente, los inspectores están más concentrados en trabajar de la mano con taxistas, que en hacer respetar los reglamentos a los camioneros.

AFORO REDUCIDO.- Las recomendaciones de medidas de higiene para llevar a cabo las celebraciones eucarísticas se mantienen en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y otras iglesias de la demarcación, el aforo sigue siendo reducido, no se permite el ingreso de más personas.

CINE EN TU BARRIO.- la dirección de Cultura Municipal, retomó el programa “Cine en tu Barrio”, que se desarrolla en las plazas y centros comunitarios de las colonias con la proyección gratuita de filmes de diferentes géneros.