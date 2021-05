Corre agua en calles y falta en casas

Alertan por el puente Universidad

LASTIMOSO.- Es verdaderamente incongruente que mientras hay decenas de calles inundadas, puentes, zonas habitacionales populares, colonias del norte, sur y oriente de la Capital, atascadas por las últimas lluvias y que las familias no pueden entrar ni salir por ese motivo, pero que en sus casas no tengan ni una gota de agua para lo más indispensable.

CULPAS.- ¿A quién culpar? Si todas las autoridades de cualquier nivel sólo se pasan la pelotita unos con otros. ¿A dónde se destinan los recursos que cobra el Interapas por drenaje y saneamiento en San Luis y Soledad? Si empezando por el suministro de agua potable ha sido deficiente y los años pasan y la situación sigue igual.

NO RESUELVEN.- Qué terrible para una ciudad y sus ciudadanos que pagan sus impuestos, que eligen autoridades, que impulsan la economía, la industria, etcétera, que los problemas nunca se resuelvan y sólo haya declaraciones y más declaraciones y más políticos y más funcionarios que sólo piensen en ganar buenos salarios y la ciudad siga igual. Como dice el Buki ¿A dónde vamos a parar?.

CRITICADO.- Muy criticado fue el candidato a la alcaldía de la capital Enrique Galindo Ceballos por la foto que difundió acompañado de ex presidentes municipales de la capital, como Jorge Lozano, Mario García y Victoria Labastida, que le hicieron mucho daño a la ciudad en todos los sentidos. Los potosinos tienen memoria y no olvidan, por lo que en lugar de demostrar “fuerza” y “unidad”, generó desconfianza y confusión.

DESINFORMADOS.- Deben coordinarse el área de comunicación social de Seguridad Pública Municipal con la del ayuntamiento, porque la primera anunció en un parte informativo que se habían abierto las compuertas de la presa San José y después el ayuntamiento salió a rechazar lo que había afirmado la jefa de prensa de la poli municipal.

PELIGRO.- Varios andan en campaña y no arreglan los problemas de inundaciones de la ciudad. Ayer fue todo un caos y se puso a la gente en peligro por los malos drenajes.

SIN AGUA.- Apenas se anunció el enésimo desperfecto en el acueducto de El Realito, y los usuarios de la zona de influencia comenzaron a enfrentar problemas de desabasto. Lo curioso es que un día antes, los vecinos de la colonia Valle Dorado ya se quejaban de lo mismo.

DESACUERDO.- Mientras Obras Públicas de la Capital asegura que la vida útil del puente de avenida Universidad da todavía para varios años, el colegio de arquitectos que ya avanza en su estudio técnico, le estima un año "de vida". Es cosa seria.

INCUMPLIDOS.- Interapas de Soledad está cortando el servicio de agua potable en colonias como Terremoto, Santa y Fe y otras, lo que ha generado protestas de los vecinos que dicen, ni agua tienen y sí por el contrario hay amenazas y cortes del organismo, pese a que hay contingencia por la pandemia, pero además no reciben el líquido, piden intervengan el Congreso del Estado y sancione a los funcionarios que no cumplen, pero sí quieren cobrar.

OFICIAL MAYOR.- Vehículos oficiales de Soledad están perfectamente para evitar su mal uso durante el proceso electoral o de cualquier otra índole que no sean oficiales o institucionales, señaló el Oficial Mayor, Noé Lara Henríquez.

OJO.- Que alguien le informe a quienes manejan las redes sociales del Ayuntamiento de Soledad, que en la página de facebook “Participación Ciudadana”, hicieron proselitismo político a favor de un candidato.

LA JOYA HONDA.- Luego de que se decretó formalmente como Área Natural Protegida el paraje La Joya Honda, el Ayuntamiento de Soledad determinará las acciones de apoyo con base en lo que defina el Ejido La Tinaja.