*Llamado oportuno del Gobernador

*Sufren deudos en panteón privado



ORALE.- La Arquidiócesis de San Luis Potosí, no se anduvo por las ramas y ayer pidió a los potosinos que no voten por los candidatos que apoyen el aborto, el clara alusión a lo dicho en el Debate por Marvelly Costanzo, quien aseguró que de ganar promoverá sea legalizado.

NO ATIENDEN.- Lo que pidió el gobernador Juan Manuel Carreras a los contendientes a la gubernatura de que se mantengan al margen de guerras sucias, como un llamado muy oportuno, parece que no se atendió por la queja de Octavio que asegura ha reparto de tarjetas por el Partido Verde, cuando solo se trata de propaganda electoral, similar a lo que hay ofrecido otros candidatos, de arreglar, carreteras, mejorar la seguridad, etc. Lamentablemente se esta aprovechando lo que ocurrió en Nuevo León donde si hay delito, para sacar raja política en San Luis Potosí, lo que no se vale.

QUE TAL.- Mientras la mayoría de los potosinos salen todos los días a trabajar, pese a la contingencia, la burocracia estatal siguen en su casa y hace manifestaciones en la Plaza de Armas en demanda de más sueldos y prestaciones, lo que no tiene ninguna lógica. En unos meses asumirá su cargo el nuevo gobernador, que debe fajarse los pantalones para evitar que la administración estatal siga siendo rehén de los sindicatos, algunos que hasta perdieron el piso, pues ya hasta quieren gobernar la entidad. El trabajo es un derecho pero también una obligación que debe desempeñarse con responsabilidad, lo que lamentablemente no ocurre en ese sector.

CANDIL DE LA CALLE.- Con la confesión en La Mañanera de que tiene metidas las manos en el proceso electoral en curso, en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador flaco favor le hace a la democracia que dice defender, volviéndose además candil de la calle y oscuridad de su casa, con candidatos de MORENA haciendo lo mismo o peores cosas que las que denuncia.

SALIO EL PEINE.- El candidato a la alcaldía Xavier Nava arreció ayer el ataque contra sus adversarios en redes sociales, ya se sabía que estaba atrás de toda la guerra sucia pero no lo había aceptado, hasta que empezó a publicar en sus cuentas, videos que nada proponen y que manchan la contienda. La pregunta que se hace es la gente para qué andar de pendenciero si dice que encabeza las encuestas.

PÉSIMOS.- Muy mal que en la vacunación de Soledad de Graciano Sánchez no hayan querido recibir a población del municipio de San Luis Potosí, la gran pregunta es, entonces porque si aceptaron gente de San Luis Potosí en Mexquitic de Carmona, en Salinas de Hidalgo, en Santa María del Río, en Villa de Zaragoza y en otros lugares cercanos. Incongruente los del municipio y la Secretaría del Bienestar.

ENOJADOS.- Usuarios de el cementerio de Valle de los Cedros, cerraron la calle principal de este lugar, durante la celebración del Día de la Madre, porque no los dejaban ingresar, aún y cuando estamos en el semáforo verde.

MALAS NUEVAS.- El cambio a color verde en le semáforo epidemioloógico, trae consigo expectativas positivas para muchos sectores, pero también negativas, como lo avizora Arturo Landeros, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, que asegura que a la par de la movilidad aumentará la delincuencia. Que miedo.

ENFERMA Y CORRUPTA. - El doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, especialista en temas de seguridad, estuvo aquí para asegurar que la Policía municipal capitalina esta "vieja, enferma y corrupta"... Pero se le olvido aclarar que lleva así varios años, como desde principios de los 2000.

DIF MUNICIPAL.- El DIF municipal cuenta con el Comité de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE) que atiende diferentes situaciones, entre las que se encuentran el aspecto climático, con el objetivo de establecer acciones relacionadas con la asistencia social.

INMUEBLES.- Se han emitido en lo que va del 2021, por parte de la dirección de Protección Civil, 25 dictámenes estructurales como resultado de inspecciones de inmuebles y una demolición, importante acercarse a esta dependencia si se observa que la vivienda tiene alguna grieta para hacer una evaluación.