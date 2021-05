VAMOS A COLOR VERDE.- Resulta preocupante tanto para las autoridades como para la mayor parte de la población que se haya dictaminado a San Luis Potosí, en condiciones para pasar al semáforo de riesgo en color verde, y debido a ello piden a todo mundo que se cuide, que no relaje las medidas y por supuesto que no abandone el lavado continuo de manos, el gel antibacterial, la sana distancia y si no tienen a qué salir, que se queden en casa.

POR CIERTO.- De unos días a la fecha se ha visto que la movilidad se incrementó, tanto de unidades motrices como de personas, y no se diga en los mercados, en calles del centro y las vialidades como la carretera 57, Salvador Nava, la carretera a Matehuala, el Acceso Norte, todo parece ser que volvió a la normalidad, y si queremos que todo regrese al antes, ¡a cuidarse se ha dicho!

FESTEJO EN PUERTA.- Se acerca el 10 de Mayo, y por supuesto que todo mundo gusta de festejar a la reina de la casa, pero en esta ocasión acordémonos que no están las condiciones para hacer eso, mejor celebre de manera virtual y todo mundo feliz para evitar los contagios, no lleve mañanitas, mejor mándele un audio o un link y también se pondrán felices las mamás en su Día.

SÍ PREOCUPA.- La población se muestra preocupada, luego de la tragedia en la ciudad de México, por la caída de un puente, y es que el de avenida Universidad ya tiene muchos años con observaciones y no hay quién le entre a su modernización; esperemos que las autoridades ofrezcan un diagnóstico y digan si hay riesgos o no.

SUSTITO.- Vaya susto que le sacó el dirigente nacional de Morena Mario Delgado a su candidata en San Luis Potosí, Mónica Rangel, filtrando en Twitter la versión de que le quitarían la candidatura, pues finalmente no fue así y todo quedará en una “multita” de unos 6 millones de pesos, que dadas las finanzas rebozantes de ese partido, no le afectará. Ya la doctora se quitó el oxígeno y salió de terapia intensiva.

FORTALEZA.- Mientras otros partidos andan salvando el pellejo o sus candidatos a gritos y sombrerazos tratando de ganar votos, el PRI trabaja a paso firme y una forma es la muestra de músculo en los eventos encabezados por Alejandro Moreno “Alito”, líder nacional, que logró conjuntar a liderazgos, operadores, candidatos y estructura, que es a lo que se debe dedicar un partido serio.

ALERTA. - Hay que tener especial cuidado en la Subdirección Administrativa del Colegio de Bachilleres, pues acusan que presuntamente Margarita Mares Amaya desvía recursos de la institución para apoyar la campaña política de la ex directora, Marianela Villanueva Ponce. Vamos a investigarlo.

SEGE. - Donde también hay que poner atención es en el área de comunicación social de la SEGE porque cuando se les pide apoyo informativo no se da o se hace muy tarde. Seguramente están confiados en el área, tras haber sido beneficiado con la base sindical, aún así se tiene que trabajar.

CANDIDATO FUERTE.- Ayer los priístas se reunieron con su líder nacional, Alejandro Moreno; evento al que también asistió el candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza Gaitán, donde quedó muy claro que es el candidato del PRI y están seguros que será el próximo gobernador, porque no se equivocaron en abanderarlo y conformar dicha Coalición y no cabe duda que es el candidato de Juan Manuel Carreras y muestra de ello fueron los funcionarios que estuvieron anoche en este evento.

ACUERDOS.- Al interior de la LXII Legislatura se dio muestra de capacidad de acuerdos y sentido de responsabilidad en la elección de Felipe Aurelio Torres Zúñiga como Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, quién reunió el perfil para ocupar el cargo.