REMESAS.- San Luis Potosí se encuentra entre los estados con mayor captación de remesas procedentes de los Estados Unidos en el primer trimestre de este año, de acuerdo con cifras del Banco de México (BANXICO), con casi 339 millones de dólares, en mayor volumen para esta capital, seguido por los municipios con más alta migración en un esfuerzo continuo por parte de nuestros connacionales.

PRECAUCIONES.- Por el momento, son 34 personas que se encuentran en aislamiento para tratar de identificar si son portadoras de la variante B.1.617 del Covid-19, con solamente un caso confirmado en el estado, de acuerdo con los resultados del cerco epidemiológico de los Servicios de Salud, mientras los análisis continúan para darle seguimiento a la secuencia genética del virus, se procura el aislamiento forzoso de los casos sospechosos, lo que hasta ahora permite un control de la enfermedad.

IGUALDAD.- Por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una mujer será la vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina, años de lucha por la igualdad, han dado como resultado una universidad más plural y equitativa. Cambios que se fueron promoviendo desde anteriores administraciones.

FUP.- Desde hace algunos años, estos cambios de venían gestando al interior de la UASLP, cómo olvidar al joven Guillermo Rivera, quien sentó las bases de una política estudiantil más plural, democrática e igualitaria.

LICENCIA.- La diputada Angélica Mendoza Camacho pidió licencia para dedicarse a su campaña proselitista y en su lugar llegó Yahaira Campos Gómez, su suplente, que fue nombrada coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA y vicepresidenta de la Junta de Coordinación Política; también rindió protesta Wilibaldo Torres Rodríguez, suplente del “Mijis”, quien de inmediato se integró a sus actividades.

CRÍTICA.- En redes sociales se comentó del error de la campaña del candidato de la coalición PRI-PAN-PRD-Conciencia, Octavio Pedroza, por expresar en conferencia de prensa que él no necesita ningún curso para evitar y no repetir la violencia de género. Criticaron que sus asesores no le acerquen toda la información.

AL BANQUILLO.- Por unanimidad de 24 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Stevens Amaro y de la Oficialía Mayor, Miguel Angel Carvajal, para que expliquen públicamente el incumplimiento de la Recomendación 3/2017, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

CARROS CHATARRA.- Vecinos de la colonia Satélite reportaron que en varias calles de ese sector hay automóviles “chatarra” que están abandonados, y que son utilizados por grupos pandilleriles como sus guaridas, para embriagarse y drogarse dentro de ellos, o para acechar a transeúntes para asaltarlos. Pidieron que las autoridades municipales se den una “vueltecita” por ahí, para que recojan todos esos vehículos abandonados.

"DETALLITOS" EN CENTRO HISTÓRICO.- Aunque hace mucho que se “entregaron” las obras de remozamiento que se hicieron en calles como Arista, Morelos, y varias otras, a la fecha faltan muchos detalles por arreglar, sobre todo en lo que se conocen como obras complementarias que nunca se llevaron a cabo.

SEGUNDA DOSIS.- La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid -19 dirigida a los adultos mayores, se realizará del 11 al 15 de mayo, ya se trabaja en la logística para cumplir con la expectativa de que 30 mil personas de este sector vulnerable en el municipio de Soledad, reciban el refuerzo del biológico del laboratorio Pfizer.

LIMPIEZA.- La dirección de Servicios Municipales en Soledad, refuerza trabajos de limpieza de calles y avenidas, con acciones como el deshierbe y barrido como medida preventiva ante la próxima temporada de lluvias, ya que alrededor del 80% de los anegamientos son a causa de la basura en la vía pública que ocasionan el taponamiento de alcantarillas y afecta el sistema de drenaje.