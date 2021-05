POLVAREDA.- Vaya polvareda que levantó la denuncia pública que hizo el exgobernador de Chiapas y actual senador de la República Manuel Velasco “El güero”, sobre la elección de Estado en San Luis Potosí y también la querella penal que dijo interpondrá en contra del actual secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán por presuntamente intervenir en el proceso electoral de la entidad. La nota que publicó en exclusiva El Sol de San Luis, fue el tema del día en todas partes por todo lo que implica y las consecuencias que generará para los implicados.

ELECCIÓN DE ESTADO.- A decir del coordinador del GP del PVEM en el Senado de la República Manuel Velasco, el candidato al gobierno Ricardo Gallardo encabeza todas las encuestas serias, no obstante la guerra de lodazal que le lanzan sus adversarios, no obstante, dio a conocer que habrá denuncias por lo que llamó “Elección de Estado” en curso; todo pinta a que el proceso electoral se pondrá más candente.

ALGO FALLO.- En el primer día de vacunación a maestros y personal educativo, no todo fue miel sobre hojuelas, La Revista Potosina de Educación, publicó en su portal que una docente del Ciacyt de la Universidad, del programa cátedras del Conacyt, aseguró que estuvo formada cuatro horas y se le negó la vacuna, pese a que presentó constancia de que está dando clases como parte del programa, así como sus documentos oficiales que la acreditan como maestra en activo, por lo que dijo no existe ninguna base para que no le aplicaran el Biológico. La maestra se tuvo que retirar después de permanecer en la larga fila.

NO PAGA CELULAR.- Han transcurrido dos semanas desde que la doctora Mónica Rangel prometió pagarle el celular a un reportero luego de que fuera agredido por sus seguidores en la cobertura de la primera visita de Mario Delgado; lamentablemente hasta el momento no ha cumplido y el afectado lo necesita para realizar su trabajo. Se supone que la candidata de Morena al gobierno iba a cumplir su palabra y hasta ahora, nada de eso ha ocurrido.

LO DEJAN SOLO.- Parece que Gabriel Salazar, que por la vía independiente aspira a una diputación local, no lleva las de ganar. Apenas hace unos días renunció su suplente en la fórmula, y ahora es su equipo de brigadistas los que le reclaman que no ha cumplido con los pagos que había prometido; eso, y las acusaciones de fraude de inversionistas y ahorradores que no han quitado el dedo del renglón, no le avizoran buenas expectativas.

EN TIEMPO Y FORMA.- Como ya se había adelantado, la calle Pánfilo Natera, una de las más importantes del norte de la ciudad, fue cerrada a la circulación a partir de este martes, debido al inicio de los trabajos de rehabilitación; los vecinos del sector esperan que termine en los tres o cuatro meses que les prometió la autoridad municipal.

¿Y LA OFICINA?- Alfredo Castillo Salgado, director administrativo del Colegio de Bachilleres, tiene abandonada la oficina desde hace meses. Lo anterior debido a que se encuentra coordinando la campaña de Marianela Villanueva, pero no pidió licencia y sigue cobrando en el Cobach aunque no está atendiendo sus labores.

VACUNACIÓN. - Aunque quisieron mostrar otro rostro, la jornada de vacunación a los maestros continúa siendo desorganizada. Muchos se quejaron de largas filas y tiempos prolongados para esperar la inoculación.

CONSULTORIOS.- A más de un año que permanecen cerrados ocho consultorios gratuitos por la pandemia, se analizará reabrirlos como parte de las condiciones que permite la semaforización epidemiológica en color amarillo, esto en el municipio soledense.

LIMPIAN.- La dirección de Servicios Municipales en Soledad refuerza trabajos de limpieza de calles y avenidas, con acciones como el deshierbe y barrido como medida preventiva ante la próxima temporada de lluvias, ya que alrededor del 80% de los anegamientos son a causa de la basura en la vía pública que ocasionan el taponamiento de alcantarillas y afecta el sistema de drenaje.