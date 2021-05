AVANZA EL PROCESO.- Todo está listo para el primer debate que organizará el Ceepac para los candidatos a la gubernatura del Estado y ojalá no se les salga de las manos, por el número de competidores que hay 7. Lo peor que puede pasar es que ocurra lo que no quiere la iglesia, que haya agresiones verbales, acusaciones sin fundamento, etcétera, pues esta muy claro que hay uno que otro que por falta de capacidad intelectual recurrirá a la descalificación, ojalá y no.

SERÁ CRUCIAL.- Lo que los potosinos quieren son posturas valientes para enfrentar los problemas que tenemos. No candidatos grises, que confundan seriedad con solemnidad y aquello vaya a parecer la lectura de un informe. Los potosinos requieren de posiciones valientes de cómo se van a resolver las cosas, no chismes, ni que se resuciten muertos. Qué digan cómo y por qué, eso será crucial.

ADIÓS BALTA.- El pasado 23 de abril falleció el reconocido abogado Baltazar Reyna Reynoso, estudioso del derecho, catedrático, universitario distinguido y excelente amigo, para quien la amistad fue siempre de alto valor. Su partida deja un gran vacío para su familia, alumnos, amigos y conocidos de siempre, así como para quienes abrevaron de sus conocimientos como jurista. Desde aquí expresamos nuestras más sentidas condolencias, a su familia y amigos. Descanse en paz.

AHHHHH.- Vaya exhibida que le dieron al Tecmol en un acto político que realizó llevando acarreados, dando regalos y otras cosas a personas de la zona rural. Resulta que ya emocionado le pidió a una señora que gritaba eufórica que le echara una porra y le solicitara a sus vecinos que le ayudara promocionando su candidatura en todas partes, por lo que la señora les dijo: “Ya se echaron el churro, ya se echaron la caguama, aplíquense, compartan, suban, comenten y dénle like, que el pollo va gobernar”.

SIN AGUA.- Habitantes de la Unidad Fidel Velázquez “El Polvorín” no tienen agua potable, a veces sale un chorrito y tienen que pagar pipas. Nadie, les resuelve el problema, menos el INTERAPAS que prefiere construir drenajes para grandes hoteles en lugar de resolver estas carencias que afectan la vida de miles de potosinos y ¿los candidatos?, pues sólo con promesa igual que los de hace tres años y nueve y más.

INCONGRUENTES.- Algunos son tan cínicos que la incongruencia es un mal menor como el abanderado del PES Adrián Esper, quien acusa al gobierno de desviar recursos y a los candidatos de abusar del recurso público, pero él es uno de los tres aspirantes que pidió protección personal, usa policías, armas y vehículos del Estado para su beneficio personal. ¿Pues no que muy pudiente y valiente?.

FALLAN POZOS.- Los pozos del Interapas tienen fallas que han obligado a detener su operación para arreglos. Eso dicen a los usuarios del norte de la ciudad, que les falta el servicio. Les aseguran que les enviarán pipas gratuitas, pero no aparecen.

OTRA RENUNCIA.- Renunciar a candidaturas es moda, inclusive entre los suplentes, como sucedió con Paola Carolina Rodríguez, suplente del único candidato independiente por una diputación local, Gabriel Alan Salazar Soto.

ESOS TAXISTAS.- Vecinos de Santo Tomás denunciaron al taxista de la unidad 2842, que dicen fue a llevar un pasaje a la calle de San Marcos, pero después como si nada, hizo de sus necesidades en plena vía publica pese a que había mujeres y niños en el lugar, piden que la SCT le de una llamada de atención, pues de plano dicen no hay moral.

APROBADO.- El Cabildo de Soledad aprobó los estados financieros del primer trimestre del año. Ernesto Barajas Abrego, resaltó que se lleva a cabo una revisión muy puntual de las erogaciones, fiscalizando el ingreso y el ejercicio del gasto público y vigilando su congruencia con el presupuesto del ingreso autorizado para este año.

CANDIDATA.- La candidata a la alcaldía de Soledad por el partido Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena) Elizabeth Torres, quien presuntamente es hija de Pedro Torres quien encabeza un grupo denominado Movimiento de Pueblo Libre (MPL) solicitó dos veces la plaza principal para un mitin, pero lamentó la actitud de las autoridades pues no son dueños de los espacios públicos, y “todos tenemos derecho de usarlo y expresar la libre manifestación aunque seamos de partidos distintos”.