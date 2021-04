INEXPLICABLE.- Resulta inexplicable que se haya autorizado una fiesta rave en el Castillo Surrealista de Sir Eduard James, ubicado en Xilitla, el cual tiene Declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado San Luis Potosí y, por si las autoridades de Turismo estatal y las de Xilitla no lo saben, parte de la estructura se está cayendo por el inexorable paso de los años ya que fue construido en la década de los 40's, al menos eso aseguran agencias de viajes, prestadores de servicios, negocios y la población.

QUE SE INVESTIGUE.- El evento que se realizó con música electrónica al que asistieron juniors y personajes de varias partes de la República, aún con todo y pandemia, debe generar una investigación por el INAH y aplicar sanciones ya que el jardín escultórico, además de estar considerado un monumento único en su tipo en México y en el mundo, su estado actual no es el idóneo para este tipo de eventos, por lo que no debió permitirse.

DAÑO PATRIMONIAL.- El daño patrimonial causado, debe ser motivo de sanciones, pero además que se responda por los daños ocasionados al lugar, pues para nadie es desconocido, que no se ha trabajado en su conservación.

VA ARRIBA.- El Diario Español “El País” confirmó en su edición de este lunes 26 de abril que Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura de la coalición “Sí por San Luis Potosí” (PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular), encabeza con “holgura” las preferencias electorales con un 37.7 por ciento de intención del voto de la ciudadanía potosina. Con base en un promedio de encuestas elaboradas desde el 8 de febrero de este año, detalla que logra 37.7 por ciento de las preferencias.

FALLIDA ESTRATEGIA.- Si el PAN y sus aliados creen que con estar impugnando a Xavier Nava Palacios su candidatura a la alcaldía de la capital lo van a “perjudicar” o peor aún, lograrán tener éxito en los tribunales se equivocan, pues lo único que están haciendo es victimizarlo y ponerlo en el terreno que más le gusta y para recuperarse del rechazo de los ciudadanos y regresar a las filas de adelante.

MUY CALLADO.- El presidente de la Canirac Eduardo Kasis se quedó mudo ante las denuncias y evidencias presentadas en redes sociales sobre escándalos, riñas, violaciones de horarios e incumplimiento de protocolos de sanidad que ocurren los fines de semana en restaurantes afiliados a su organización pero eso sí, bueno para andar en la grilla política criticándolo todo, menos obviamente a lo que ocurre en su organización.

INCONGRUENCIA.- Increíble resulta que las autoridades sanitarias se laven las manos y aleguen que no pueden impedir aglomeraciones en eventos públicos partidistas, cuando a la fecha se siguen desactivando bailes públicos -e inclusive fiestas particulares- donde se ha reportado aglomeración de asistentes.

BAJAN GUARDIA.- Y ahora parece que son las autoridades municipales las que ya bajaron la guardia ante la pandemia que, al momento, no han definido un protocolo para la visita a los panteones, este 10 de mayo. La ausencia de principales funcionarios, cuya mayoría terminó en campañas políticas, mantiene a la deriva el barco capitalino.

PROYECTO EXITOSO.- La declaratoria del impresionante cráter, Joya Honda como área natural protegida en La Tinaja, empezó en Noviembre del año pasado cuando el titular de SECTUR Arturo Esper llevó al gobernador a un recorrido y se interesó en el tema impulsado por los ejidatarios, quienes además estaban preocupados porque los querían despojar de esas tierras. Hoy tienen seguridad jurídica y un gran lugar para la promoción turística, que es un ingreso extra para la región, además de un logro más para el Ejecutivo en este tema.

IPICYT.- Ahora se dicen autogenerados de recursos, sin embargo siguen estirando la mano al gobierno del Estado para quitarle recursos y mantener la gruesa nómina de personal que no da resultados.

INVESTIGADORES.- Presumen que realizan proyectos científicos en el Ipicyt, cuando es su obligación hacerlo. La institución, se queda en los estudios, pero no son pragmáticos, pues no solucionan la escasez del agua, tampoco ayudan a combatir el desastre que está ocasionando la ola de calor a agricultores y ganaderos, tampoco generan vacunas contra el Covid. No hay mucho que presumir.