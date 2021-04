PREOCUPACIÓN.- La recomendación del gobernador Juan Manuel Carreras a la población, en el sentido de no bajar la guardia es de aplaudirse, porque con ello bajaremos las estadísticas de contagios; y es preocupante que San Luis Potosí esté con tendencia a sumar más enfermos de Covid-19 ¡conciencia señores y a cuidarnos!

CALIDAD.- La mayor parte de la población comenta que no ha visto elevada la calidad de las campañas, que son iguales que siempre y que deberían realizar propuestas más realistas, de esas que pueden cumplirse porque acordémonos que no hay dinero que alcance para el desarrollo, el que siempre será permanente.

¿LUZ EN EL TÚNEL?- Esperemos que la mayoría de la población tome conciencia y respete los protocolos para bajar esa tendencia en contagios, porque mientras que los comerciantes del mercado Hidalgo y de algunos Tianguis se encuentran de plácemes por el incremento en sus ventas, el sector Salud está preocupado ante una nueva ola de contagios de Covid-19.

RESPONSABILIDAD.- Las comisiones de Hacienda del Estado y la de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, que presiden los diputados Antonio Tijerina y Edgardo Hernández, respectivamente, asumieron con gran responsabilidad la solicitud que hizo la Fiscalía General del Estado para que les aprueben una ampliación a su presupuesto del 2021, por lo pronto ya tuvieron una reunión con el Fiscal quien les explicó de primera mano las grandes carencias que enfrentan. Los legisladores realizarán una revisión a fondo para buscar la mejor forma de apoyar.

REFUERZOS.- La doctora Mónica Rangel está incluyendo en su equipo de campaña a refuerzos con experiencia, trayectoria y conocimiento del territorio electoral, por lo que lo más seguro es que se note un repunte en todos los sentidos de aquí al final de la campaña; de hecho ya se empezó a notar la mano de algunas de sus nuevas contrataciones con los eventos en la huasteca potosina que tuvo el pasado fin de semana.

CÓNCLAVE.- Gran molestia entre priístas y panistas causa la presencia del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta en las reuniones de estrategia de Octavio Pedroza, candidato de la coalición Sí por San Luis, pues sus intereses son muy claros y están en otra parte, con su sobrino, por lo que de plano hay temas que mejor no se tratan y luego se abordan en otras reuniones. La jubilación política parece que nunca llegará y lo peor de todo es que San Luis la lleva.

VISITA. - Ni por enterados nos dimos sobre el encuentro entre la candidata al gobierno del estado, Marvelly Costanzo y el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez. Nadie informa al respecto muy mala estrategia de prensa.

REGALOTE. - No cabe duda que Morena apoya a quienes no han hecho nada por el partido, ahora le dará una regiduría pluri nominal a Enrique Rivera Sierra, quien no se ha caracterizado por su trabajo político, pero si por apoyar a Sergio Serrano en sus manifestaciones contra la minera San Xavier.

PUNTO DE EQUILIBRIO.- La experiencia política que ha logrado el diputado Martín Juárez Córdova, desde espacios de la función pública, como presidente del PRI, después como presidente de la Directiva y ahora de la JUCOPO en el Congreso del Estado, le ha colocado como una pieza importante para lograr el equilibrio y alcanzar los acuerdos con las diferentes fuerzas políticas y sacar adelante temas de gran importancia al interior del Legislativo y de mantener buenas relaciones con los otros poderes.

TERAPIAS.- El Sistema Municipal DIF de Soledad tiene un registro de aproximadamente 400 personas con discapacidad a las que se les brinda una atención integral. De acuerdo con datos de esta institución, cada caso se atiende de manera particular, con el objetivo de que sean canalizados a las instancias correspondientes.

ATLETAS.- Tras destacada participación en la Copa Tepic, deportistas soledenses fueron recibidos por el alcalde interino de Soledad, Gerardo Zapata Rosales, ante quienes reconoció su esfuerzo y entrega y dijo que son un gran orgullo para el municipio, así como para las futuras generaciones.