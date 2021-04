NO HAY MORAL.- El tema de El Realito, ya rebasó toda la decencia, la ley, la moral y la política y nos ubicó como un Estado, sin capacidad legal para resolver un problema que además de afectar a la población de la ciudad Capital, ahora le pegará al erario, donde no sobran los recursos por la gran cantidad de carencias que tiene la ciudad capital. El Interapas anunció que invertirá 60 millones de pesos, para reactivar pozos en la mancha urbana que habían sido cerrados para cuidar el agua, como si hubiese mucho dinero, lo que finalmente pagarán los ciudadanos. El problema es que para eso se contrató el suministro de El Realito, que no ha cumplido con su obligación legal y no hay capacidad para reclamar o al menos nadie lo hace.

SIN CAPACIDAD.- Aún cuando hay declaraciones tanto del Interapas, como de la Comisión Estatal del Agua, de los diputados locales, del alcalde, etcétera, el problema sigue igual y la empresa que opera esa concesión ni suda ni se abochorna, sabiendo que no hay voluntad para aplicar la ley y menos interés para hacerlo y resolver un problema que afecta a todos. Se nos mintió cuando se dijo que San Luis Potosí tendría garantizado el suministro del líquido por lo menos 30 años más, luego de que se firmó el contrato con El Realito, presa que ni siquiera está en la entidad.

NO ES TEMA.- El asunto por el contrario se ha vuelto tema político, empresa la obligación es de las autoridades que lo deben enfrentar y mal hace el Interapas en gastar recursos públicos que no le corresponden para resolverlo.

RESOLUCIÓN.- La resolución del Comité Electoral de la capital de ordenar a Morena retirar toda la propaganda de Xavier Nava debe cumplirse a la de ya, pero seguramente eso no va a ocurrir, por lo que el partido incurrirá en un desacato y vendrán nuevas sanciones. Cuentan que la autoridad electoral también podría reaccionar al hecho de que el ciudadano Nava hace proselitismo cuando lo tiene prohibido ya que no es candidato a nada. Ya veremos.

CAMPAÑAS NEGRAS.- En redes sociales arrecian las campañas entre candidatos a diversos cargos de elección popular, por lo que los ciudadanos no deben caer en esas noticias falsas y ataques constantes que solamente generan encono, división y no aportan nada a la democracia. Ojalá que eso no dure mucho y que los y las candidatas se enfoquen en convencer a la buena a las personas para obtener su voto.

REGRESO.- El alcalde Alfredo Lujambio, reiteró que el regreso presencial a clases en el municipio no será antes de agosto; sin embargo, continúa la opción de acompañamiento académico voluntario que se ha aplicado durante la pandemia.

INSUFICIENTES.- Faltan señalamientos en las áreas controladas por los parquímetros, en el centro, para indicar que hay qué pagar por estacionarse. En muchos casos el parquímetro no está muy visible y los señalamientos que hay son escasos, a menos que todo sea de forma deliberada.

POLÍTICA.- Que a Gerardo Aldaco ya le tocaba la diputación local pues ha sido uno de los que más ha apostado directamente desde la Federación Universitaria Potosina, FUP, que todos saben que es su único capital político.

AGUA.- No cesarán las manifestaciones en contra del Interapas dado que siguen sin agua en los municipios de la zona metropolitana de San Luis Potosí y no los resuelven.

REENCARPETAMIENTO.- Soledad realizó trabajos de reencarpetamiento en la calle Morelos, garantiza la seguridad y el traslado de habitantes que hacen uso de esta vía. Desarrollo Urbano intervino en 1,350 metros cuadrados, con técnicas que garantizan la durabilidad de los trabajos.

ILUMINACION.- La modernización de luminarias en carretera a Rioverde está prácticamente concluida, mientras que en la Matehuala se avanza conforme a lo planeado. El Ayuntamiento de Soledad comenzó con los trabajos de reposición de aproximadamente 400 luminarias en el circuito interior del Río Santiago, proyecto que vendrá a mejorar notoriamente la imagen urbana de la demarcación.