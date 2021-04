MALOS AUGURIOS.- Siguen los errores en la campaña del candidato a la gubernatura de la coalición PRI-PAN-PRD-Conciencia, ahora trajeron como vocero de su campaña al poblano Javier Lozano, a quien no hace mucho la Coparmex lo nombró también su vocero y a las pocas horas de hacerlo, se dieron cuenta del error y lo quitaron. El problema de Lozano es que tiene una pésima fama principalmente en redes sociales, por lo que se advierten malos presagios para la campaña de Octavio, que la verdad como que sus asesores no son de SLP, pues en primer lugar, patinaron con la visita de Felipe Calderón al cual presumieron y después ya no sabían donde esconderlo.

DE PODER A PODER.- Mientras que la campaña de Octavio Pedroza presentó al controvertido Javier Lozano como su vocero y estratega de comunicación, la de Ricardo “El Pollo” Gallardo también anunció a otro del mismo tamaño que es el diputado federal Arturo Escobar y Vega, lo que manda el mensaje de que los punteros son los que toman en serio sus campañas, al tiempo que la doctora neo morenista sigue sin comunicar nada.

POR CHAPULÍN.- Vaya golpe que asestó el Tribunal Estatal Electoral a Xavier Nava, candidato de Morena a la alcaldía capitalina, luego de que intentó reelegirse en el cargo, a donde había llegado por el Partido Acción Nacional. Sin duda un nuevo revés a la cuenta de Nava, que ha ido de tumbo en tumbo, los que se han sumado a la larga carrera de desaciertos que tuvo al frente del Ayuntamiento de la Ciudad Capital, donde sin brújula ni rumbo, intentó dirigir los destinos de los potosinos, generando una ola de inconformidades que aún no se pueden apaciguar por el abandono en que se encuentra la ciudad.

“MIJISLOPOSTLI”.- La solicitud de licencia que presentó el legislador independiente Pedro Carrizales Becerra “El Mijis” para irse de candidato a diputado federal, generó controversia en el Congreso del Estado pues sus compañeros aseguran que no es indígena y hasta que compruebe lo contrario le darán luz verde. Mientras, seguirá cobrando su dieta sin importar que no se presente a trabajar, o sea, que en términos prácticos, le hicieron un favor.

PROPAGANDA.- Los priistas comentan que han querido colocar propaganda política en domicilios de la capital, sin embargo las personas no quieren participar apoyando de esa manera porque afirman han recibido amenazas de otros partidos. Será cierto?.

MUY MAL.- Potosinos de la capital potosina se querían vacunar en Soledad de Graciano Sánchez debido a que viven en esa demarcación, sin embargo los servidores de la nación no los dejaron. Entonces la pregunta que surge ahora es, ¿por qué si permitieron vacunación en Mexquitic de Carmona, en Santa María del Río y en Salinas, de personas de la capital?.

REGIDORES.- El regidor Daniel González Ayala se le puso al brincó a su homólogo Jaime Waldo Luna, y lo recriminó en plena sesión de Cabildo por intentar obtener licencia por separarse del cargo, cuando él, el año pasado hizo lo mismo, se ausentó sin importarle los pendientes que dejó y para qué, pues para cuestiones políticas.

DESBANDADA.- Parece que en el Interapas no les hace mella los reclamos por Ineficientes, que les ha llovido en los últimos días. Tan es así que ya hay desbandada de titulares y jefes de área que están tirando la toalla.... Claro, en busca de otros encargos porque no le ven futuro a la actual administración.

ES DELITO.- Es necesario que se actúe en las diversas dependencias para evitar que vehículos oficiales, anden en actos de campaña política, lamentablemente se ha observado que aunque no es abiertamente si hay algunos vivillos que se van a seguir a candidatos y les ayudan con diversas acciones, por lo que se debe poner un alto y evitarlos, ya que es delito electoral.

PROTESTA.- Vecinos de la colonia El Paseo ya no aguantan a los patrulleros y motociclistas de tránsito que incluso hasta altas de la noche rondan las calles de esa zona en busca de incautos para infraccionarlos. Aseguran que en toda esa zona desde las primeras horas del día llegan y se instalan en los alrededores en busca de camionetitas, autos, motos y hasta bicicletas, en busca de a quien infraccionar, por lo que dicen que van a bloquear calles si es necesario para que les quiten esa plaga.