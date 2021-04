PROMESAS.- Tradicionalmente las campañas políticas se distinguen por la gran cantidad de promesas que los candidatos hacen a los ciudadanos, pocos pero muy pocos casos hay ahora en San Luis Potosí, donde se observa que las propuestas son serias. Ante esa avalancha es necesario que se registre cada una de ellas para que los potosinos que votarán el próximo 6 de junio, cuenten con bases para reclamar a quienes ganaron, ofrecieron pero no cumplieron, lo que incluso debería ser causa de demanda penal, ya que son compromisos públicos que se hacen y no se vale engañar a los ciudadanos.

CAMBIO A LA LEY.- Un ejemplo claro de este trienio fueron los diputados del Congreso del Estado, con Morena al frente, pero también los del PRI, PAN y la chiquillada, que ofrecieron las perlas de la virgen sólo para ganar la elección y aún estamos esperando que se cumpla lo que se prometió. Una cosa es cierta la Ley debe cambiar y obligarse a quien obtenga un cargo de elección popular a terminar su periodo para el que fue electo. No es posible que apenas llegan y ya están buscando otro cargo público, en perjuicio de la gente.

LA BARBA.- Qué mal se vio el diputado del PRI Martín Juárez al felicitar a Octavio por presentar su 3 de 3, en vez de dedicarse a legislar, bien dicen que ya desbancó al padre Jesús Priego y opina de todo sólo para figurar. Un poco de dignidad señores, no por nada los ciudadanos piden que PRI y PAN, formen un sólo partido político, lo que nos ahorraría muchos miles de millones de pesos al erario, los que se destinarán a salud y educación por ejemplo.

OLVIDADIZO.- Vino a la Capital Potosina, Luis Cházaro coordinador Nacional del PRD en la Coalición Va por México y se lanzó duro contra el “gallardismo”, pero se le olvidó que gracias a ese movimiento, el PRD como nunca creció electoralmente en San Luis Potosí donde en las elecciones no pasaba del 7.0 por ciento de votación y llegó a gobernar la zona metropolitana, tener diputados locales, federales, una Senaduría, lo que difícilmente volverá a lograr sólo, sin coaliciones.

APLAUSOS.- En el puesto de vacunación del estadio Alfonso Lastras el personal encargado se llevó los aplausos de los asistentes, por su excelente organización y atención lo que no ocurrió por ejemplo en la Fenapo, sin embargo, el agradecimiento de las personas y sus familiares es para todos los responsables de esta titánica labor que no es cosa fácil y que, haya sido como haya sido, se ha sacado adelante.

PETICIONES.- Candidatos a la alcaldía capitalina reciben reclamos por lo poco que ha hecho en el ayuntamiento por la ciudad. Ya uno le solicitó el arreglo de arterias en mal estado, y otro le reportó la operación de un rastro clandestino que colapsó el drenaje en la colonia Progreso. Y mientras, el presidente municipal con licencia sigue prometiendo lo que nunca hizo.

COBROS.- En el Interapas ya no hallan cómo recaudar más recursos, a costa de sus usuarios, la mayoría con problemas por la escasez de agua. Ahora resulta que están aplicando “reconexiones virtuales” a aquellos que por motivo de pandemia no han podido pagar el servicio, es decir, no les cobran el adeudo pero sí la inexistente reconexión. Ante eso no es mala la propuesta de borrón y cuenta nueva que promete Enrique Galindo.

FALTA ORDEN.- Otro ejemplo es Soledad donde la ex titular Natalia Castillo, sólo llegó a causar problemas a la gente, comenzó a cobrar de más a quienes identificaba como gallardistas, canceló servicios y dejó un desbarajuste en esa dependencia, que mejor debería por cierto manejar el ayuntamiento de Soledad, que conoce de los problemas de la gente. El PAN se creó muchos enemigos entre los ciudadanos por la mala gestión de Natalia y alguien debe poner orden. Ahí también debe haber borrón y cuenta nueva.

INTELIGENTES.- Ningún funcionario de Estado y de la federación, quieren dar información a la prensa, dicen que están en veda electoral. Sólo confunden las cosas, lo que no se vale es presumir logros de los gobiernos, pero lo que si pueden hacer es decir qué ocurre en el Estado donde ha habido diversos ejecutados en los últimos días.