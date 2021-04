BUEN PROCESO.- La jornada de vacunación realizada ayer en la Capital Potosina y Soledad, fue ordenada, bien organizada y fluyó de acuerdo a lo esperado, era obvio que muchos potosinos se iban a “brincar las trancas” y se formarían tratando de ganar los primeros lugares, como ocurrió en Soledad, en el Tangamanga, el Estadio Lastras, entre otros, pese a que se les advirtió que no era necesario y sí por el contrario acudir con calma, bien desayunaditos y sin prisas, bueno pues esos que quisieron formarse desde antes, debieron esperar más, ya que se les dio preferencia a las personas que acudieron en sillas de ruedas, aún así y pese a la molestia de algunos, el proceso transcurrió bien y se rindieron buenas cuentas.

SIN BAÑOS.- Eso llevó a que por tan larga espera, no hubiera servicios cerca, como baños públicos, agua, etcétera, ya que se supone que la aplicación de la vacuna era muy rápido, pero algunos queriendo llegar primero hicieron largas filas y como era obvio no había baños, ni taquitos, ni banquitas, ni nada, porque no se presupuestó que las personas estuvieran horas esperando, así que no se debe culpar a otros de nuestras propias decisiones.

BIEN POR EL IMSS.- La vacunación salió bien y los adultos mayores que ya les tocó la primera dosis, así como sus familiares y los potosinos en general, debemos reconocer el trabajo realizado por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, que con profesionalismo aplicó las vacunas en la Capital y Soledad, la vigilancia que se dispuso y en general a todos los responsables y organizadores. Bien por ellos.

DENUNCIA PÚBLICA.- Vaya brete en el que estudiantes del Tecnológico de San Luis Potosí, metieron a la SCT, al denunciar que la dependencia les prometió ayuda para transporte a través de becas, algo así como mil 500 pesos por estudiante, pero luego les dijeron que siempre no, porque su dirigente estudiantil había ofrecido apoyo a un candidato contrario, lo que podría derivar en el primer delito electoral que se registre en la entidad. Primero por andar ofreciendo apoyos con recursos públicos y segundo por condicionarlos a través del apoyo a un candidato. Sin duda un asunto grave, que deberá ser investigado por la Fiscalía de Delitos Electorales, ya que hay una denuncia pública.

¿AMIGOS?- Un grupo de jóvenes que se dedican a distribuir propaganda de los candidatos, todo el día de ayer realizaron la entrega de promocionales del candidato a gobernador por la coalición PRI,PAN, PRD y PCP, lo malo es que junto con esos promocionales no iba su compañero Enrique Galindo del PRI, quien encabeza la fórmula para la alcaldía capitalina, como fue el acuerdo, si no ¿saben ustedes quien? Pues Pepe Toño, Zapata de Acción Nacional, por lo que quienes vieron la promoción se preguntaron ¿y el cuaderno el PRI?

BASURA EN EL CENTRO.- Urge se realice una completa recolección de desechos en el centro de la ciudad. Y es que resulta que muchos comerciantes sacan bolsas de basura, en espera de que sean recogidas por el supuesto servicio de recolección que depende de la Unidad de Gestión del Centro; cuando lo cierto es que se deja abandonada hasta un día después.

CAMIONES CONTAMINANTES.- Vecinos de la calle Justo Corro reportan que en esa arteria suelen ser estacionados varios camiones del transporte urbano, que a muy temprana hora son encendidos, lo que ya molesta al vecindario, porque además del humo que generan, el ruido es insoportable. Dicen que se debería obligar a los camioneros a dejarlos en sus bases, y no en zonas habitacionales.

SIN AGUA.- En las campañas de los candidatos a gobernador y a presidentes municipales de la capital siguen sin surgir propuestas reales y viables para resolver la grave problemática de la falta de agua, que de por sí es permanente pero ahora con la sequía se agudiza todavía más.

VORACIDAD.- Los que andan realmente desatados en busca de recursos –tal vez para alguna campaña- son los trabajadores de la Dirección de Parquímetros del ayuntamiento de la capital, que incluso se esperan a que venza el plazo de un boleto para inmediatamente colocar la araña, sin dar nada de tolerancia y en un acto de abuso; y ni qué decir de los elementos de Tránsito Municipal que andan en las mismas.