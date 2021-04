INICIA CAMPAÑA.- Al comenzar este día la vacunación contra el Covid-19 en esta ciudad y Soledad de Graciano Sánchez, el gobernador Juan Manuel Carreras, llamó a la población a no pernoctar en los centros de vacunación porque hay biológicos para todos los adultos mayores de 60 años de la zona metropolitana, solamente recomendó que vayan bien desayunados porque se trata de terminar exitosamente el próximo 17 de abril la inmunización en una primera dosis en los 58 municipios de la entidad.

LIQUIDADO.- Brigadistas de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, extinguieron la madrugada de este lunes 12 de abril el incendio forestal que brotó en el cerro El Original en Santa María del Río, que consumió algunas hectáreas de hierbajos, pero que se proyectaba peligrosamente hacia la carretera 57. Quedan dos pendientes, uno en Ciudad del Maíz y el de Guadalcázar que está muy bravo, por ser una zona semidesértica.

APOYO.- Brigadistas de la CONAFOR de Coahuila y Nuevo León arribaron al estado potosino para auxiliar a voluntarios y brigadistas potosinos en la sofocación de los incendios que se registran en zonas limítrofes con estos estados.

VACUNAS.- Entre personal de la SEDENA, voluntarios y servidores de la nación de la secretaría del Bienestar y SEGE poco más de mil personas que apoyarán en la logística de vacunación a adultos mayores en la capital potosina y en el municipio de Soledad, en cada punto se espera el arribo de tres mil personas diariamente, el estimado total es de 105 mil personas en total.

APOYO.- Varios elementos de la dirección general de Seguridad Pública de la capital apoyarán el inicio de la jornada de vacunación contra el Covid-19, vigilarán los alrededores de los puntos autorizados; estarán alertas de cualquier incidencia que pueda registrarse, tanto en la seguridad como en la vialidad.

NO CONTESTAN.- Qué lamentable en los teléfonos para recibir quejas que tiene disponibles el Interapas, sus encargados ya no contestan a los reportes de los usuarios. Son varios los reclamos de usuarios que no saben a dónde acudir para reportar fugas o escasez de agua en sus sectores.

RESPUESTA.- La diputada María Isabel González Tovar dejó en claro que se defenderá de los ataques e infundios de la dirigencia nacional perredista y seguirá siendo la coordinadora en el Congreso del Estado de esa representación parlamentaria y además denuncia violencia política de género por lo que asegura que teme por su integridad; pensaron que la iban a espantar con sus amenazas.

RETO.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene para entretenerse, por denuncia o de oficio, con el caso del ayuntamiento capitalino acusado de repartir despensas a favor de su candidato a la reelección, de tal manera que no puede salir con que no sabía; las autoridades electorales tienen que estar del lado de la ley y de los ciudadanos.

CAMPAÑAS.- Como algunos candidatos se sienten muy observados por los organismos electorales, ahora resulta que no quieren hacer mítines ni eventos. Entonces cómo los va a conocer la gente.

COSAS.- La gente está muy enojada porque la estrategia de vacunación para San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez se pensó mal, ya que la concentración de la población se encuentra en esta zona y en el interior de los municipios la gente ni siquiera quería ir a vacunarse. Hoy veremos cómo se ponen las cosas.

QUEJA.- Vecinos de Privadas de la Hacienda, aseguran que la Cocoyoc, de plano se pasaron los de la mesa directiva, pues para entrar piden hasta el acta de nacimiento a las personas que viven ahí. Además dicen que mandaron instalar circuitos para abrir y cerrar puertas automáticamente, por lo que los vecinos deben hacer largas filas para ingresar a sus casas. El colmo es que tienen que poner huella digital para salir a la tienda o a la zona comercial, ir por las tortillas o simplemente salir. Dicen que está bien que haya seguridad, pero no se debe caer en los extremos, ni en la paranoia, pues sólo les falta que pongan arcos detectores de metales. Servidos.