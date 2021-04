¡BUENA NOTICIA!- El gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, pidió a la población tener paciencia para recibir la vacuna contra el Covid-19 y que en el transcurso de la semana el Instituto Mexicano del Seguro Social dará a conocer las fechas exactas en las que llegarán las dosis a la zona metropolitana.

VAMOS BIEN.- La baja tasa de contagios de Covid-19 y hospitalizaciones, ocasiona que transitemos otros quince días en semáforo amarillo de riesgo epidémico por coronavirus. San Luis Potosí se encontrará en esta modalidad del 12 al 25 de abril.

UN VOLADO.- El anuncio de que en breve comenzará la vacunación para el magisterio, es un paso hacia la impartición de clases presenciales, las que no dejan de ser un riesgo, porque como nos dicen los expertos de la salud, el virus sigue ahí, y el retorno a clases deberá ser con la seguridad de que no se dispararán los contagios, ¡un volado no!

CIERTO, PERO.- El pronunciamiento de los industriales en torno al bloqueo del jueves al Parque Logistik II, en relación a que preparan una denuncia para que responda el culpable por la afectación a más de 40 empresas con pérdidas millonarias, por supuesto que es todo un derecho, porque como afirman, fue un ataque directo a las vías de comunicación, pero ¿de qué otra forma les harán caso a los inconformes?

RECOMENDACIÓN.- Es buena la recomendación de que los manifestantes agoten todas las instancias, antes de perjudicar a terceros y también es bueno el señalamiento de que se deben legislar las protestas, porque lo cierto es que a últimas fechas las manifestaciones se agudizan, ya no hallan otra forma más que bloquear las vías de comunicación, ¿qué dilema, la verdad?

TERMÓMETRO- Vaya que tendremos temperaturas de verdad agobiantes ante el intenso calor en la entidad potosina para este fin de semana, dicen los expertos que pegará más en la Huasteca Potosina y en el Altiplano, y ni cómo echarse un buen chapuzón, ante la escasez de agua, no queda más que hidratarse para evitar el golpe de calor.

CANDIDATO. - Algún asesor del candidato al gobierno por el PES, Adrián Esper, debería enseñarle a leer, ya que se ve muy mal en sus spots televisivos que vaya leyendo de sílaba en sílaba. Juzgue usted cuando lo vea y lo escuche por la televisión.

INDEPENDIENTE. - Otro candidato del que no se sabe absolutamente nada es de Arturo Segoviano, a quien no se le ha visto hacer campaña. La gente ni siquiera lo identifica como candidato a gobernador.

OPORTUNO.- El punto de acuerdo que se promovió para exhortar a los gobiernos federal y estatal para que a la brevedad apliquen la vacuna contra Covid-19 a los adultos mayores de la Capital Potosina y de Soledad de Graciano Sánchez es más que oportuno, pues es un riesgo latente para la población contagiarse sobre todo después del periodo de vacaciones de Semana Santa, por ello, fue aprobado sin ningún contratiempo por el Pleno del Congreso del Estado. Ahora es responsabilidad de las autoridades acatar este llamado