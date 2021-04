Dirán adiós a las perreras en San Luis

Se fue sin avisar otro de Redes Sociales

ELECCIÓN.- ¿Alguien les puede decir a los potosinos por qué deben votar por nuevos diputados locales, si no hicieron nada durante su gestión, mas que gastarse el presupuesto en salarios, prestaciones, asesores, bonos, gasolina, celulares, y lo peor, hicieron del Poder Legislativo una agencia de colocaciones para ingresar a trabajar a esposas, novias, familiares, amigos, etcétera?

TIENE RAZÓN.- Cuanta razón tiene el Arzobispo de San Luis Potosí Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero al pedirles que a los que lleguen a legislar, lo hagan para que se obligue a los nuevos diputados y alcaldes a terminar sus gestiones para las que fueron electos, ya que llegan, cobran, acomodan a sus cuates en la nómina, venden su voto por tal o cual iniciativa y ya que sangraron al erario, se van antes de terminar su ejercicio, a buscar otro hueso, sin que ninguna autoridad les ponga un freno, los norme o los obligue a desquitar lo que cobraron. Pobre Congreso del Estado.

REPETICIÓN.- La historia lamentablemente se volverá a repetir, pues ya se avisora quiénes van a controlar el Poder Legislativo y cómo se frotan las manos, para adueñarse del presupuesto de los próximos tres años. Políticos sin escrúpulos, sin llenadera, siempre buscando ordeñar al erario en su beneficio, esa es la triste realidad del Congreso que terminará en septiembre y el que vendrá.

PARQUÍMETROS.- Una vergüenza para San Luis Potosí, lo que hizo la Dirección de Parquímetros del Ayuntamiento de la Capital, de mandar a los colocadores de “arañas” a multar a los pocos turistas que vinieron a visitar a ciudad, si todo mundo sabe que eran días feriados y no procedían las multas... Fue penoso observar como muchos automovilistas que vinieron de fuera estaban desesperados sin saber a quién acudir. Mal por el Ayuntamiento.

IGUALES.- Los alcaldes en el estado están igual, llegan roban y van a postularse a otros cargos públicos. No hay autoridad que los norme, que los obligue a terminar sus periodos. Pero principalmente a cumplir lo que prometieron, lo que debería ser motivo de demandas ciudadanas en su contra, por prometer y no cumplir.

ADIOS A PERRERAS.- José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a gobernador por la coalición “Juntos Haremos Historia”, ofreció que su gobierno creará albergues estatales en las cuatro zonas del Estado para perros y gatos abandonados y que viven en las calles.

SIN INCIDENTES.- Habla bien de la civilidad política que en su mayoría se vive en San Luis Potosí, el hecho de que hayan arrancado las campañas a diputados locales, federales y presidentes municipales sin incidentes graves, con candidatas y candidatos dedicados a respetar a los adversarios aunque no faltan los discursos subidos de tono, pero eso es normal; ojalá así transcurra el proceso de aquí al día de las elecciones.

ARRASÓ.- El candidato a la alcaldía Sí por San Luis, Enrique Galindo estuvo en las redes sociales en su evento de arranque de campaña y dejó por abajo a su principal contrincante Xavier Nava, que, con todo y los gastos en cobertura que hizo, no llegó ni a los 300 seguidores. En campaña todo cuenta y en un arranque mucho más, porque entusiasma o decepciona aunque definitivamente es en las urnas donde todo se define.

QUE SIEMPRE NO.- El agente de la policía capitalina, Ulises Hernández, que pelearía por la alcaldía por San Luis Potosí, cobijado por el partido Redes Sociales Progresistas, resolvió este fin de semana no participar en la contienda, a unas horas de que iniciaran las campañas. No ahondó mucho en sus motivos, pero sí decepcionó a quienes veían expectativas en él, el único policía en la elección, pues otros solamente han vestido el uniforme, sin haber pasado siquiera por la academia.

DESMANTELADO.- El equipo de funcionarios que inició el actual trienio en el Ayuntamiento capitalino, poco a poco se va desmantelando, quedando a cargo de “encargados de despecho” o, de plano sin titular, como ocurre con la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas, donde nunca se pudo poner en orden.