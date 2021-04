MAESTRO LEÓN SEGOVIA.- Un referente de la música en San Luis Potosí, acudió al llamado del Señor el querido y popular músico potosino León Segovia, quien siempre será recordado, dada su trayectoria musical de más de 56 años y con más de 34 producciones discográficas, amenizó bailes, festejos sociales, coronaciones, eventos en la Feria Nacional Potosina y en los mejores centros nocturnos, ¡descanse en paz, un gran amigo de El Sol de San Luis!

FALTAN ESTRATEGIAS.- Llegó la Semana y los días Santos y la gente se volcó en los mercados, un lugar del que dicen que los productos del mar están más frescos porque son comprados diariamente; pero sin lugar a dudas como buenos potosinos y mexicanos, se registraron las interminables filas para realizar las compras y no comer carnes rojas en jueves y viernes, pero ¿el riesgo de Covid-19? ¡claro que se incrementa!, no cabe duda que nos hacen falta planes para no arremolinarnos a la mera hora.

VACUNAS.- Bien es cierto que la llegada de las vacunas proporcionan tranquilidad a unos y a otros desesperación por recibirla, pero la mayoría de las personas de la tercera edad se encuentran jubilosas porque les apliquen la dosis y porque les dará mayor seguridad en cuanto a sus rutinas en el hogar y en los lugares que suelen frecuentar y que ya extrañan.

REPORTE.- Se nota que ya se van, pues los funcionarios del gobierno del Estado hacen lo que quieren, ya ni se les ve a muchos de ellos en las dependencias.

SCT.- No cabe duda que la SCT es tierra de nadie, no han actuado contra los permisionarios de los camiones urbanos que hacen lo que quieren con el servicio, redujeron las rutas, no piden cubrebocas, pasan llenísimos, no tienen gel antibacterial, no hay sana distancia, permiten que los choferes sigan conduciendo bajo exceso de velocidad, las unidades lucen asquerosas, entre otros muchos problemas.

A QUITARLE VOTOS.- Si la renuncia de Rocío Zavala a la titularidad de la Unidad de Gestión del ayuntamiento de la capital es para irse a la campaña de Xavier Nava a “ayudarle”, definitivamente lo único que logrará es restarle votos, luego de su desastroso desempeño donde lo único que hizo fue crearle enemigos a la administración y un gran malestar social que definitivamente tendrá consecuencias en las urnas y no positivas para su candidato, que de por sí arrancará con un gran desgaste encima.

POR CIERTO.- Mucha gente dice ¿por qué no fueron las campañas políticas sólo por redes sociales?, afirman que se hubiera disminuido el riesgo de contagios, además se habría gastado menos en cuanto a salarios, inversión en publicidad y lo más importante, un gran porcentaje de ese presupuesto serviría para combatir el coronavirus.

GRAN RETO.- Hay gran expectativa sobre lo que hará el Instituto Nacional Electoral (INE) al dictaminar la candidatura de Pedro César Carrizales “El Mijis” a diputado federal plurinominal por Morena, como parte de la cuota que le corresponde a los grupos indígenas. Si le da luz verde evidentemente sería una burla para los pueblos originarios y demostraría que la ley no se cumple pero si la aplica como es, daría un golpe de autoridad y certeza que le restituiría la confianza de los ciudadanos.

SERIEDAD.- Las encuestas presentadas por México Elige, en la que Enrique Galindo Ceballos candidato de la coalición si por San Luis, a la Presidencia Municipal de la capital ya aparece como el puntero, aún y cuando la campaña no ha comenzado, motiva varias reflexiones: primero que el ex comisionado esta tomando con mucha seriedad esta contienda y que el trabajo coordinado y con estrategia está dando resultados.

ALUMBRADO.- Peticiones ciudadanas para que el camino que lleva a la colonia Valle de la Palma estuviera iluminado surtieron efecto, al inaugurarse en días pasados el alumbrado público en esta zona, ubicada al oriente del municipio de Soledad, y que pasar de noche era un verdadero peligro, pero eso se quedó en el pasado.