REANUDA LA GM.- El próximo día cinco de abril la empresa General Motors, reanudará actividades luego del paro técnico que realizó por la falta de chips, que vienen de países asiáticos, desabasto que frenó a la industria, problema que se juntó con la pandemia y que obligó a replantear la producción de vehículos, tanto en San Luis Potosí, como en otros estados países también, principalmente Estados Unidos.

¿NUEVA RUTA?- Con la elección del próximo gobernador del Estado, será interesante conocer cuál será el proyecto industrial para la entidad, si se continuará con el automotriz, que ya se demostró que no fue la panacea para resolver el problema del empleo y sufrió cismas, entre ellos la salida de la empresa Ford, y luego los paros técnicos por el suministro de insumos, además de la caída del mercado por la pandemia y lo que viene por los autos híbridos.

¿QUE VENDRÁ?- San Luis Potosí, tendrá que idear nuestras rutas para su economía y eso dependerá de la visión del próximo mandatario, ya que de seguir apostándole al clúster automotriz no debe ser lo único sobre lo que descanse el desarrollo del Estado. Otros rubros como el turismo son desde luego una gran opción, pues ya se vio que con cero promoción llegan visitantes de todo el país y del extranjero para aprovechar, la riqueza natural que tiene la Huasteca Potosina y que hasta ahora ha sido olvidada por cuanto gobierno ha pasado.

EXPLORAR.- San Luis tiene que explorar nuevas opciones de desarrollo, pero a la vez educar mejor y no sólo para el empleo, reedireccionar las instituciones de educación superior y media para que los jóvenes piensen más como emprendedores y transformadores, lo que realmente genera riqueza y no tanto como empleados, por lo que a la par de nuevos proyectos de desarrollo, urge también trazar una línea de preparación no sólo orientada al empleo sino a la transformación.

DURO REVÉS.- Hay quienes coinciden que el amasijo que hicieron PAN, PRI y PRD, no alcanzará para el cambio que buscan los ciudadanos, por lo que el voto estará orientado a otro lado y de una buena vez, se deben ir viendo otras opciones. Lo menos que se dice en redes sociales es que no hicieron nada en sus anteriores responsabilidad y hay mucha historia por contar.

SIN RESPALDO.- El diputado priísta Luis Ángel Rocha Nájera puso el dedo en la llaga: las micros y pequeñas empresas en los municipios no reciben apoyo de ningún lado y están alborde de la quiebra. Los créditos federales nunca llegaron y al gobierno local no le alcanza para apoyar a todos por lo que en muchos casos no hay de otra mas que cerrar y desemplear, de ahí que es urgente un plan de rescate.

EMPATÍA.- Las autoridades directivas de los diversos planteles educativos en San Luis Potosí deben ser más empáticas y evitar que para el inicio del siguiente ciclo escolar o semestre, se exija una nueva acta de nacimiento del alumno, dijo el diputado Antonio Gómez Tijerina que a través de una iniciativa pretende que haya menos requisitos para las inscripciones pues todo se traduce en gastos enormes para los padres de familia y ahorita el horno no está para bollos.

ALCALDE EN VILLA DE REYES.- Finalmente, y luego de muchas trabas, Érika Briones consiguió que el cabildo de Villa de Reyes le otorgara licencia para ausentarse de sus funciones e ir a buscar la reelección. En sesión extraordinaria de Cabildo, fue electo como alcalde interino, el primer regidor Roberto Rocha Rivas.

EN PROBLEMAS.- Parece que el Cuerpo de Bomberos Metropolitano de San Luis Potosí no termina con sus problemas financieros; hace unos días les notificaron que su crédito para gasolina estaba suspendido, lo que es grave ahora que aumentaron los llamados por incendios generados en últimos días, por los fuertes vientos.

NO LES HACEN CASO.- Vecinos de las colonias El Cielo 1, Cielo Paraíso Residencial, Cielo Royal, así como los fraccionamientos Ecuestre, Villas de San Lorenzo y Santa Lucía, exigieron la intervención de las autoridades municipales de San Luis Potosí y estatales, por la avanzada construcción de lo que presuntamente será una ‘gasera’ que pone en peligro a cientos de familias.