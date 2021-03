SIEMPRE NO.- La Fiscalía General de la República (FGR) dejó sin efecto los citatorios a integrantes del Cabildo de Mario García Valdés, con el argumento -que ya se sabía- de que no eran imputables por el delito de peculado; sin embargo, el daño, desprestigio e infundio estaban hechos y demuestra la falta de seriedad y profesionalismo de una institución que debe, al menos, ser seria.

CONSECUENCIAS.- El ex regidor Marco Zavala acudió a la FGR con notario y abogado respondiendo al citatorio que le giraron, pero el MP Federal que lo recibió en la escalera, le hechó la culpa de la equivocación ¡a la secretaria! y le lanzó el clásico “usted disculpe”; obviamente habrá acciones legales del ex edil que no se quedará de brazos cruzados ante semejante pifia.

TRAS UN AÑO.- Como dijo el gobernador Juan Manuel Carreras, vamos a transitar otros quince días en semáforo amarillo, porque los contagios se han mantenido, pero “la población debe poner en práctica lo aprendido en este año de pandemia de Covid-19 y debe mostrar que sabe cuidarse y que sabe controlar la movilidad para evitar contagios y por supuesto otra ola derivada de las vacaciones de Semana Santa”.

BUENA NOTICIA.- El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, sí que nos dio la buena noticia, en relación a que el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Tamuín, sigue vivo y en este año lo retomarán, con el fin de potencializar la Huasteca Potosina, dado que la entidad figura entre los ocho estados con más inversión en el ramo turístico generada.

INSEGURIDAD.- En las redes sociales se observa una constante queja sobre robo de vehículos y de asaltos en la vía pública de la capital potosina y no hay ni patrulla en la calle.

¡QUÉ TRISTE!- Resulta denigrante que existan algunos policías que en lugar de atrapar delincuentes, se dediquen mejor a extorsionar parejas, borrachitos y uno que otro joven que se aventura a caminar por las calles en la noche, bien sea por necesidad o por algún apuro, ¡ay ingratos! Como diría nuestro coleguita.

FUP.- Y luego dicen que la FUP es muy pulcra, pero recientemente firmó un acuerdo con el INE para vigilar comicios electorales. Hay que recordar que siempre se les ha asociado con el PRI, no habría tanta parcialidad. Lo que uno ve, a estas alturas.

NO LEVANTA.- Todo parece indicar que comienza la desesperación en el equipo del Alcalde con Licencia, Xavier Nava, pues su propuesta no es bien recibida en la ciudadanía ya que ha dejado mucho que desear en su paso por la administración pública. Se le observa un panorama muy pero muy complicado.

CONTROVERSIA.- Es muy raro el caso de la carretera a Rioverde, porque la autoridad municipal no controla el exceso de velocidad de algunos conductores que la toman como pista de carreras, al decir que es asunto federal, pero entonces por qué le dan mantenimiento y atienden los percances que suceden ahí, y si nos vamos mucho más, hasta el operativo Antialcohol han instalado, sin lugar a dudas muy controversial el asunto. Ojalá resuelvan porque los accidentes fatales se dan a menudo.

LIMPIAN.- Cuadrillas de la dirección de Desarrollo Urbano de Soledad, emprendieron acciones de limpieza y retiro de basura en diferentes colonias del municipio de Soledad, con el objetivo de garantizar condiciones de salubridad y mejora de la imagen a esas zonas.

LUMINARIAS.- El alcalde interino de Soledad, Gerardo Zapata Rosales, informó que el Ayuntamiento de Soledad avanza en el proyecto de modernización de la red de alumbrado público en el municipio, con la rehabilitación y reposición del sistema de iluminación con lámparas led.