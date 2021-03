· Reconocen a brigadistas en incendios

· Reactivarán Asociación de Abogados

SIN ESCATIMAR.- El combate al incendio de Villa de Guadalupe se encuentra activo, sin cuartel y con todo el equipo disponible por los tres órdenes de gobierno que mantienen la atención a cualquier cambio en el siniestro y las acciones para disminuir el fuego por tierra. El gobernador Juan Manuel Carreras reconoció el esfuerzo de voluntarios y brigadistas que se han unido para apoyar en la mitigación que hasta el momento avanza en un 65% de control pero se ha dificultado por los vientos que impiden la llegada de helicópteros.

QUINCE.- En lo que va del año se han registrado quince incendios, la gran mayoría en la zona Huasteca en donde el clima y la falta de agua, han propiciado que se extiendan. Sin embargo al momento y debido al trabajo conjunto de las autoridades, ya se encuentran controlados la mayoría y uno recientemente en Ciudad Valles, fue apagado en su totalidad.

RECUPERACIÓN.- El tramo de la carretera a Rioverde, desde el Distribuidor Vial Benito Juárez, hasta el Periférico Oriente, debe recuperarse. Su cierre desde la administración de Marcelo de los Santos, para hacer una vía rápida al proyecto de vivienda de Ciudad Satélite, ya no tiene sentido ya que no funcionó, las casas muchas fueron abandonadas, no se habitaron, no hubo nuevos desarrollos habitacionales, etcétera. El haber bloqueado la carretera con un muro, ha costado muchas muertes principalmente de jóvenes que buscan cruzar de uno a otro lado, por lo lejano de los puentes peatonales, que además son infuncionales.

ESPACIOS.- A lo largo de ese tramo, que ya no es carretera, porque quedó en medio de la zona urbana, los negocios de uno y otro lado se han apropiado de los frentes, principalmente talleres mecánicos, negocios de venta muebles, de aceite, refaccionarias, etcétera ocupando espacios que deberían ser para transeúntes. Es urgente que se recupere esa vialidad, ya que el principal problema que enfrenta además de separar a decenas de colonias, familias, etcétera, es el peligro que representan los ocho o nueve carriles que la componen y que están convertidos en una pista de carreras, para autos, transporte de personal, camiones urbanos, juniors, etcétera.

¿QUÉ FALTA?.- La zona requiere ciclovías, cruces peatonales y semaforización en las calles principales que permitan comunicar uno y otro sector, de esa parte de la zona metropolitana integrada con la Capital y que fueron separadas, por el único delito de ser colonias pobres. También recuperar espacios como se hizo en la carretera a México donde proliferaban los talleres mecánicos y robo de espacios. Pero principalmente dignificar el transito de peatones, para que esa vialidad no sea discriminatoria. Ojalá y se atienda porque es una demanda de muchos años.

NEGRO PANORAMA.- El hecho de que la Fiscalía General de la República haya citado al cabildo de la administración del priísta Mario García Valdés por presunto peculado y que éste haya sido sancionado con 47 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación, ha generado escozor en el grupo político del controvertido político, pues quiere decir que desde la Federación le echaron el ojo a lo que hizo y dejó de hacer.

CASO APARTE.- Ni Victoria Labastida con todas las campañas mediáticas en su contra, ni Ricardo Gallardo Juárez con los graves señalamientos que le lanzan todavía sus detractores, han pasado por esta exposición de señalamientos, multas, judicializaciones y demás actos legales como lo vive Mario García Valdés, quien mientras son peras o manzanas, deberá distraer parte de su tiempo en limpiar su imagen y sobre todo, responder a los actos legales de la autoridad.

ALBOROTADOS.- Inquietos son los licenciados adheridos a la Asociación de Abogados de San Luis Potosí que, desde el año pasado, suspendieron la renovación de su directiva por motivos de la pandemia. Lamentan que, quienes provisionalmente se quedaron a cargo no hayan procurado el bienestar del gremio, salir en su defensa o exigir apoyos o ayuda para quienes enfermaron, y menos auxiliar a familiares de quienes han fallecido. Ya se organizan para reactivar la elección de la agrupación.