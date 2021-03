PREVENCIÓN.- El gobernador Juan Manuel Carreras y representantes de los tres órdenes, comenzaron a delimitar acciones y medidas para prevenir los incendios propios de la temporada primavera-verano de los cuales hasta el momento, ya se contabilizan 14 en lo que va de este 2021. La mayoría de los siniestros tienen su origen en quemas agrícolas que se salen de control por lo que el llamado es tener mucho cuidado al realizar estas acciones y tener en cuenta las sequías que se vivirán de aquí al comienzo de los huracanes.

SE ACABA.- Está por vencer el plazo para el pago de control vehicular con los descuentos que cada año se hacen a los contribuyentes en marzo, sin que a la fecha se tenga conocimiento si se ampliará como el año pasado, a consecuencia de los gastos de la población ante el embate de la pandemia del Covid 19, que ya dejó rastros lamentables. La Secretaría de Finanzas recuerda que también termina el descuento del 30 por ciento en multas por este concepto si se hace en dispositivo electrónico.

POLÉMICO.- El registro de Xavier Nava como candidato a Alcalde se judicializará, con el riesgo de que se caiga. No se trata de dejarlo competir o no, se trata de que violenta la constitución y la ley, debió postularse por alguno de los partidos que lo postularon la primera vez. Sin embargo ya conocemos la historia, está desesperado por llegar otra vez a la alcaldía. Esto sin duda le generará un costo alto entre el electorado.

CREDIBILIDAD.- Lo más valioso que tienen los organismos electorales es la credibilidad, que la gente tenga confianza en lo que hacen, que no dejen lugar a sospechas sobre su actuación, podrán equivocarse pero nunca de mala fe o con intenciones ocultas y el Comité Municipal Electoral de la Capital está metido en una situación complicada por sus posturas poco claras sobre los registros de Morena, lo que genera dudas sobre su desempeño. Ya los tribunales electorales definirán las inconformidades.

DÍA DEL AGUA.- Con el reclamo de muchos de sus 383 mil 189 usuarios por la escasez o falta total del vital líquido, el Interapas, conmemoró ayer el Día Mundial del Agua, alegando que enfrenta un reto permanente para crear acciones que aumenten entre la sociedad el significado y la importancia del agua en la vida cotidiana.

DONDE SEA.- La gente cayó en la desesperación por la falta de vacunas, sobre todo las personas adultas mayores de la zona metropolitana que no ven para cuando llegará y van a municipios donde se están aplicando y eso genera un caos. Pareciera que a las autoridades no les importa la gente de la capital y Soledad, ¿o acaso tiene que ver con la rentabilidad electoral?

FALTISTAS EN CHOLE.- Vaya sorpresa que dieron funcionarios de Soledad, al no responder a la convocatoria de reunión de gabinete de este a las 7:00 am. Solo 34 de 72 acudieron, unos con lagañas, otros mal humorados por la hora. Entre quienes ignoraron la convocatoria fueron de Catastro, Comercio y Obras Públicas. Quien no se sume al proyecto o esté apático de colaborar se irá así lo sentenció el edil Gerardo Zapata.

UNA BAJA MÁS.- Por cierto que el fin de semana se sumó otra baja en la Capital, la de la directora General de Desarrollo Urbano y Catastro del Ayuntamiento de la Capital, Patricia Rodríguez Álvarez “por motivos personales” la suple como encargado de despacho, Eduardo Espinosa Martínez.

QUE OSO.- Chamaqueados resultaron autoridades de la Secretaría de Educación y de los sindicatos de maestros, no les avisaron que entrarían a clases presenciales en las escuelas municipales.

SORPRESA.- No encontramos la escuela municipal de la delegación de Bocas que presuntamente es parte del programa de regreso a clases presenciales. ¿A qué se deberá está imprecisión? Muchos piensan que obedece a la necesidad de regresar prematuramente a las aulas con todo y coronavirus.

VACUNAS.- La aplicación de vacunas contra el coronavirus ya tiene lugar donde iniciará su aplicación en el municipio, personas de la tercera edad que viven en la comunidad Estación Ventura, serán los primeros en ser inoculados.