ANUNCIO.- La empresa Canadian Pacific anunció la compra de derechos de la ferroviaria Kansas City Southern, para crear un sistema ferroviario entre México, Estados Unidos y Canadá. La empresa norteamericana a la que el presidente Ernesto Zedillo vendió el sistema ferrocarrilero nacional y lo convirtió solamente en transporte de carga, dejando prácticamente abandonadas comunidades, pueblos y zonas geográficas que dependían del ferrocarril como medio de transporte carga y salida de muchos productos del campo, que debieron buscar otras alternativas de movilidad.

INVERSIÓN.- Ahora KCS cede a la empresa canadiense derechos por 29 mil millones de dólares para realizar una inversión conjunta de ese nuevo sistema ferroviario que recorrerá los tres países, lo que podría abrir posibilidades a un sistema de ferrocarril de transporte de pasajeros entre esos países, tal y como ocurre en Europa, donde las diversas naciones comparten el ferrocarril como medio de transporte y es fácil viajar entre un país y otro.

POSIBILIDAD.- Paralelo a eso la empresa Ferromex propiedad e IMMSA, otro de los sistemas beneficiados con la venta de ferrocarriles por Ernesto Zedillo, hace unos días llevó el tren conocido como “El Chepe” de Monterrey a Tampico y dejó abierta la posibilidad de que corriera también de Tampico a San Luis Potosí.

ESPECULACIÓN.- Aún cuando todo ha sido mera especulación. Además de que es un sistema caro, que no ayudaría a las estaciones y pueblos por donde pasaba el tren de pasajeros de SLP a Tampico, que se vendió con Zedillo, quien por cierto cuando terminó su periodo en la presidencia de la República se integró como miembro del Consejo de las empresas que fueron beneficiadas con la venta.

FORTALECIMIENTO.- Ante esta nueva realidad que estamos viviendo en México, pero en especial en San Luis Potosí, es necesario y urgente que se fortalezcan las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos, en especial de mujeres, niñas y niños, ya que por el aislamiento social la violencia intrafamiliar se ha incrementado, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, diputada Marite Hernández Correa.

NECESITA ATENCIÓN.- La diputada Vianey Montes Colunga hizo un llamado urgente a las autoridades estatales federales para que se atiendan las necesidades del Hospital Central y se garantice una buena atención a la población. Enfrenta una situación muy complicada, ya que el propio personal médico ha manifestado que no cuenta con los medicamentos e insumos necesarios para brindar atención, por lo cual es urgente que las autoridades de ambos niveles atiendan su responsabilidad y garanticen un adecuado manejo presupuestal para el nosocomio.

AL QUITE.- Después de que la dirección general de Seguridad Pública Municipal inexplicablemente retiró sus servicios de vigilancia de los mercados municipales, la Policía Estatal tuvo que entrar al quite y desplegar un operativo en esos centros de abasto, a solicitud de sus locatarios que reportaron un aumento en la inseguridad. La presencia de los uniformados estatales no solamente reconfortó a tales mercaderes, sino a los encargados de negocios aledaños, que sufrían por la constante actuación de ladrones y asaltantes.

AGENTES AUSENTES.- Y las deficiencias en el trabajo de la citada corporación municipal es tal, que también se desatendió este domingo del operativo vial en los alrededores del tianguis de Las Vías. Los paseantes de ese corredor comercial se expusieron al sortear vehículos en cada uno de los cruces, especialmente en Hernán Cortés con Fray Diego de la Magdalena, Hernán Cortés con calle 4, y Hernán Cortés con avenida Muñoz.

AMARILLO.- Al estar transitando en el semáforo epidemiológico en color amarillo, la dirección de Comercio en Soledad ya no se están aplicando clausuras a negocios que no respeten los horarios de restricción, ahora son invitación de ‘cierre voluntario’.