UN MES.- Aseguran las instancias federales que hasta dentro de un mes aproximadamente llegarán las vacunas para los adultos mayores de la capital del estado y su zona conurbada, que es la que más casos de Covid-19 registra y donde “coincidentemente”, Morena no tiene presencia política importante; mientras tanto, la gente se sigue enfermando y muriendo y eso provoca una gran impotencia.

TERQUEDAD.- La terquedad de abrir la mayor parte de las actividades no esenciales decretando un “semáforo amarillo”, en plenas campañas políticas y víspera de la Semana Santa, es evidente que va a generar una nueva ola de contagios de Covid-19 y aún así las escuelas particulares quieren regresar a las clases presenciales, sin vacunas y sin garantía de que no se pondrá en riesgo la salud de los alumnos.

RESULTADOS.-- Las diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional han dado buenos resultados en el Congreso del Estado, en la última evaluación de Congreso Calificado obtuvieron tres de los cinco primeros lugares de los legisladores con mayor productividad, en primer lugar Martín Juárez Córdova, segundo Beatriz Benavente Rodríguez y en la quinta posición María del Rosario Sánchez Olivares. De acuerdo a los propios legisladores el objetivo es presentar iniciativas que en verdad representen beneficios para la ciudadanía y dar seguimiento al trabajo legislativo en comisiones.

TERCOS. - Los padres de familia de escuelas privadas quieren regresar a clases presenciales argumentan que es urgente que lo hagan para evitar situaciones de abuso sexual en los hogares, sin embargo ni siquiera pudieron mencionar cuántos presuntos casos de este tipo se dan en estos hogares de personas básicamente de clase alta en San Luis Potosí. Que denuncien.

TAMBIÉN. - Afirman que no habrá un contagiadero en las escuelas porque no sucede en Europa, quizás los padres no se han puesto a pensar que no tenemos las mismas costumbres e higiene en San Luis Potosí y será difícil que los niños tengan las manos quietas y no contagien a todos. No es lo mismo allá que acá.

LA TIENEN DIFÍCIL.- Las campañas de hoy en día, ya no son como antes, donde con mayor facilidad se promocionaban y hasta convencían a los no seguidores, hoy en día tienen la buena y mala herramienta para los candidatos, porque en las redes sociales hasta califican lo bueno, lo malo y lo que hacen cada uno de ellos, chíspas, ¿cómo escapar de eso?

HONESTIDAD.- Sin lugar a dudas, una de las herramientas principales con la que cuentan todos aquellos que aspiran a un puesto de elección popular, será la honestidad en las campañas, en las promesas, en lo que dicen, en las críticas, en las encuestas y en todo absolutamente en todo lo que se haga, porque ahora, hay más opciones para la población y ésta es mejor pensante.

POSICIONADO.- A unos cuantos días de que comiencen las campañas para las presidencias municipales, el candidato de la coalición Sí por San Luis, a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo se encuentra bien posicionado, sus propuestas concretas, y serias parece que han caído bien entre los diferentes sectores de la población.

REGRESO A CLASES.- No es conveniente regresar a clases después de Semana Santa, las estadísticas de contagio y deceso por Covid-19 podrían aumentar en los próximos 15 días, por este periodo de asueto, así opinaron las autoridades de Educación en el municipio de Soledad.

PREDIAL.- El Ayuntamiento de Soledad invita a la ciudadanía a que aproveche los últimos días del programa de descuentos del pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2021, el cual concluirá este 31 de marzo con un 5 por ciento de descuento.