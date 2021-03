AUSTERIDAD.- El Congreso del Estado recibió en tiempo y forma la cuenta pública 2020 por parte del Gobierno del Estado, que entrará a revisión en unos días, y viene marcada por gastos extraordinarios provocados por la pandemia del Covid-19 y la ausencia de apoyos federales. A juicio de la reconversión hospitalaria y la recesión económica que se ha registrado en todo el mundo, se ha llevado esta situación con lo posible, tratando de no afectar el ingreso de las familias, el crecimiento de los micros y pequeñas empresas y el arribo de nuevos capitales.

HORARIOS.- A partir de este día, todos los espacios abiertos que forman parte de la Red Estatal de Parques permitirán el acceso a niñas, niños y adultos mayores, siempre y cuando sea sólo para actividades individuales como caminar, correr o ciclismo. Pese a que se disminuyeron las medidas restrictivas por el Semáforo amarillo, debemos poner de nuestra parte para no volver a recaer, por lo que tenemos que ser muy atentos del llamado de las autoridades y evitar las reuniones sociales hasta que sea pertinente y no represente un riesgo.

EN PAZ.- En Soledad se vive un clima de paz y seguridad, su gente siempre ha rechazado la violencia de cualquier tipo y el proceso electoral no será un pretexto para alterar el orden público. El Ayuntamiento que preside José Gerardo Zapata Rosales respeta la pluralidad, a todos los partidos y a sus candidatos que tienen todas las garantías para realizar sus campañas.

¿MONTAJE?.- Por cierto que el alcalde condenó los hechos ocurridos ayer, y exigió que la Fiscalía investigue hasta sus últimas consecuencias para determinar si los hechos son ciertos o se trató de un montaje para generar un clima de conflicto político, como ocurrió en las elecciones pasadas. De ahí que la Fiscalía está obligada a actuar con prontitud y eficiencia, porque no bastan los dichos, se requieren pruebas.

SINERGIA.- En las candidaturas a gobierno y ayuntamiento de Capital de la coalición Sí por San Luis, hay buen equipo entre Octavio Pedroza Gaitán, candidato a gobernador y Enrique Galindo Ceballos a alcalde, el trabajo representará beneficios al estado, como se refleja en el programa de seguridad, donde Galindo Ceballos es experto en la materia.

EXPLIQUEN.- Entre las medidas del semáforo amarillo, se permiten eventos masivos como el futbol, la apertura de antros, conciertos, mítines de campaña y otras actividades que suponen la concentración de muchas personas, pero al mismo tiempo se ordena el cierre de las plazas públicas, es decir, usted puede ir a un lugar con cientos o miles de personas pero no puede estar en una banca o caminar por una plaza al aire libre. Qué alguien lo explique.

A REZAR.- A partir de hoy -ayer fue festivo y todo estuvo tranquilo- no nos va a quedar de otra más que rezar para no contagiarnos de Covid-19, pues no hay vacunas, no hay estrategia, no hay garantías de nada y contraer el bicho o no, es prácticamente un volado. La autoridad dice que hay que regresar a las actividades, “pero con cuidado”, es como si nos mandaran a una balacera con la recomendación de agacharnos; no se puede jugar así con la vida humana.

ANTES QUE NADIE.- Aquí le dijimos primero, que se requería renovar el equipo de seguridad de la candidata a gobernadora por Morena, Mónica Rangel.

CHUECO.- Sabrá que el Senador de Morena, Primo Dothé, le anda jugando en contra y ya tiene a su equipo de trabajo movilizado con un candidato a gobernador muy joven.

NO NADAR.- Ante la proximidad de las vacaciones de Semana Mayor, es de esperarse que este año no se haga caso omiso a las recomendaciones de las autoridades para no practicar el nado en las presas, aunque año con año se siguen presentando accidentes fatales en tales lugares.

PROLIFERAN CICLISTAS.- La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte muy necesario para muchos, pero proliferan aquellos que conducen en sentido contrario, ya no sólo por las calles menos transitadas, sino que el mal ejemplo cunde y ahora se ven hasta en el primer cuadro de la ciudad, con el correspondiente peligro para automovilistas, ciclistas y peatones, de ser parte de un accidente.