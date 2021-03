RÍO REVUELTO.- Aún cuando hay muchos pitonisos que aprovechan el río revuelto para predecir el futuro, con eso de lo que ocurrirá antes, durante y después del proceso electoral, no hay que olvidar que se trata de sembrar dudas para generar incertidumbre y guiar a los despistados hacia rumbos que no tienen razón de ser. No hay que olvidar que una cosa es Juan Domínguez y otra Belisario y las suposiciones, rara vez aterrizan, porque simplemente son eso, suposiciones. Por lo que sólo hay que esperar al gran elector que son los ciudadanos, pero también a la sensatez de quien será ungido.

REACOMODO.- El reacomodo en los equipos de campaña de algunos candidatos a la gubernatura, ya generó algunos inconvenientes, dicen que hay algunos que se sentían seguros y fueron hechos a un lado por lo que hasta se enfermaron. Otros se subieron al carro, pero son mal vistos porque ni en su casa los quieren, por lo que también han generado inconformidades. Una cosa es cierta, todos están en una caja de cristal y todo lo que hagan será visto como en el big brohter.

OTRA VEZ.- Vergonzoso lo que ocurre en el Congreso del Estado, al conocerse las cifras de pagos por salarios y prestaciones. La verdad ya los potosinos no saben qué hacer con los diputados, que cada vez les salen más caros. Lo malo es que viene una nueva elección y seguro prometerán las perlas de la virgen y en un año más, estarán haciendo lo inimaginable. Urge poner un freno, y unirse sociedad y gobierno para terminar con ese círculo vicioso.

INFORME ADELANTADO.- Los rumores sobre la posible renuncia de Ricardo Fermín Purata a la dirección general del Interapas, se alimentaron más con el adelanto de varias semanas de su informe anual, que presentó a la Junta de Gobierno del organismo que, por cierto, no dejó muy conformes a sus integrantes.

DESESPERACIÓN.- Vecinos de las colonias Jardín, Las Águilas, Burócrata y un sector de la avenida Carranza, están desesperados porque los delincuentes les han robado la tranquilidad, además de cosas materiales y lo que más les preocupa es que ninguna autoridad hace nada para evitar que los rateros hagan de las suyas con total impunidad. La situación es realmente preocupante para ellos que ya ni dormir pueden.

CULPAS.- El asunto aquí no es quien tiene la responsabilidad, si la Municipal, la Estatal o la Guardia Nacional, el tema es que nadie está haciendo su trabajo y las víctimas en realidad están viviendo días muy difíciles, porque en cualquier momento los delincuentes se pueden meter a la casa o robarse un vehículo en la calle o de plano asaltar a alguien, y quienes han sido víctimas de la delincuencia saben de lo que se trata.

HACE BIEN.- El titular del INE, Pablo Aispuro Cárdenas, no se quiere contagiar de Covid-19, por eso le dijo a los reporteros que se alejaran de él, durante una rueda de prensa que realizó, pues estaban muy cerca. Muy bien por cuidarse, pero a los partidos y a los políticos no se les dice nada, por no cuidar la sana distancia.

FISCALÍA.- En la Fiscalía General del Estado, también ya se están relajando, pues están convocando a los funcionarios a diversos eventos presenciales con la intención de hacer saber a la prensa que van a cuidar los delitos electorales. Estaría mejor cuidar la salud de candidatos y votantes.

ENCARGADA.- Apenas Adriana Urbina Aguilar abandonó sus quehaceres como directora del DIF capitalino y del Comité Municipal de Seguimiento al Covid-19, y ya se nombró su suplente, María Elena Lee; sin embargo, todavía no concluye la entrega-recepción. La nueva encargada estaba en el Área de Desarrollo y Planeación de la misma institución.

CAPACITACIÓN.- En este 2021 continuará la capacitación y profesionalización continua a los Policías Municipales, lo que además ha permitido que las quejas ciudadanas bajen notablemente al interior de la dirección de Seguridad Pública, así lo aseguró el director de la corporación.

PERMISOS.- Recolectores particulares de residuos sólidos urbanos se han acercado a la dirección de Ecología a refrendar su permiso anual.