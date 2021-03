SUBEN DE TONO.- Poco a poco las campañas políticas van a ir subiendo de tono, tanto en los temas que se toquen de manera abierta y que interesan a la gente, como aquellos coyunturales, en los que se observará que ya el enfrentamiento es abierto y si hasta hace poco hubo saludos entre algunos candidatos, ya la guerra está declarada y van a ir subiendo de tono hasta que no se llegue al debate que habrá entre los participantes. Lo que aclarará el panorama para los indecisos que aún están contando en las encuestas y definirán su voto de acuerdo a como se vaya inclinando el péndulo.

PROPUESTAS.- Es importante decir que las propuestas tendrán un gran valor, ya que los potosinos las están evaluando a fondo, principalmente por el desencanto que hayan dejado las campañas recientes y que tuvieron pocos resultados. Los ciudadanos no quieren que esto vuelva a pasar por lo que se pondrán en la balanza las que mejor convengan a la entidad. Algunas de las que se han mencionado han sido buenas, pero también hay otras que se han robado de campañas pasadas que se ve no van a funcionar. ¿Como esa de firmar compromisos? Que ya es más vieja que matusalem.

NO OLVIDADAR.- Es importante señalar que las ciudadanas, ahora les gustan los candidatos valientes, arrojados, con propuestas claras y novedosas, aunque no quieren promesas falsas, por lo que aquello que se proponga se deberá cumplir.

INCOHERENCIA.- Un gerente de céntrico restaurante-bar, lamentó la falta de coherencia de las autoridades que, por un lado se muestran feroces infraccionando y clausurando negocios que a su parecer no cumplen con protocolos sanitarios y, por el otro, aleguen que no pueden hacer algo para evitar las concentraciones políticas masivas. Y seguramente es el sentir de muchos, sobre todo de aquellos propietarios de negocios que permanecen cerrados porque no han pagado las multas.

SE VAN.- La desbandada al interior del Ayuntamiento capitalino sigue, luego de confirmarse la salida de Adriana Urbina Aguilar, directora del Sistema DIF Municipal y Óscar Valle Portilla, responsable de Desarrollo Social del Ayuntamiento capitalino, que ahora participan por cargos por el partido Morena. Nancy Puente, esposa del alcalde con licencia y aspirante a repetir en el cargo, sigue al frente del DIF.

CELULARES.- Alejandro Rojas de Morena, se comprometió a reponerle sus celulares al reportero que fue agredido hace unos días por el equipo de campaña de su candidata a gobierno del Estado, mientras cubría un evento proselitista. Por cierto que a muchos morenistas se les hace rara, su presencia ya que antes vino a criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora lo defiende.

CONTUNDENTE.- El delegado del INE Pablo Aispuro Cárdenas fue contundente al asegurar que se dedican a organizar elecciones no a temas de seguridad pública o de control de la pandemia, para eso hay autoridades con funciones específicas, pero lo que si le corresponde es sancionar los actos anticipados de campaña, la guerra sucia y otras tantas anomalías en que incurren las y los políticos.

CONTINUIDAD.- En el Congreso del Estado los diputados suplentes llegaron para ocupar su posición y en su primera aparición ante la prensa, el legislador Luis Angel Rocha Nájera mostró tablas al asegurar que hay temas prioritarios que se deben atender; dará continuidad a la labor realizada, privilegiará el diálogo y los acuerdos al interior del Congreso con las demás fracciones parlamentarias en favor de las y los potosinos. Y eso quiere decir que trae un panorama claro.

INCENDIOS.- La Unidad Municipal de Protección Civil exhorta a la población soledense, a ayudar a prevenir los incendios forestales en esta temporada que, con los vientos y clima seco, pueden provocarlos, siendo a la fecha 58 registrados.

CALLES.- La calle Camino a ex hacienda Santa Ana, era conocida como ‘camino al ranchito’, por lo que a petición de los vecinos, el cuerpo edilicio de Soledad aprobó por unanimidad de votos la asignación de nombres a tres calles de la demarcación.