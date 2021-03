· Funciona la app; burócratas no

· Santiago Nieto quiere espantar

RECAUDACIÓN.- En sus primeros tres meses de funcionamiento, la aplicación de la Secretaría de Finanzas dio buenos números en cuanto a descargas y recaudación por pagos. Más de 20 mil potosinos aprovecharon la oportunidad de cumplir con sus obligaciones fiscales logrando recaudar 35.8 por ciento más de lo presupuestado para enero del año 2021. Una muestra de que la utilización de las nuevas tecnologías ha mejorado la vida de los ciudadanos y el funcionamiento más eficaz de las instituciones.

BUROCRACIA.- Esto una idea de lo que serán los servicios en un futuro de la administración estatal, totalmente digitalizados, lo que impactará en la contratación y mantenimiento del aparato burocrático, que por cierto tiene un año ya sin trabajar por lo de la pandemia, por lo que en un futuro los tres niveles de gobierno deben apostarle a esas tecnologías, lo que implicará menos gasto corriente y principalmente ahorro de tiempo.

PRECAUCIÓN.- Pese a que ayer se registró un claro decremento en las cifras de contagios de Covid-19 en el estado, relajar las precauciones en este momento podría ser catastrófico para los próximos meses. No olvidemos que se nos viene la Semana Santa y con esa movilidad de personas, podrían incrementarse los casos positivos hasta generar una tercera ola epidémica justo cuando comienza a repuntar la economía.

ESCLARECIMIENTO.- El Fiscal Federico Garza presentó a 4 presuntos involucrados en el ataque al presidente de la COPARMEX. Las autoridades de impartición de justicia actuaron con rapidez para resolver el crimen, falta esperar el término de las investigaciones para deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables.

ACTIVA MORENA.- MORENA activó sus brigadas de reclutamiento integradas por tres personas, vestidos con chalecos y gorras, con la leyenda del partido, que pudieron verse ayer en el centro histórico. Además de entregar uno de los ejemplares del periódico Regeneración, el brigadista solicita al potencial simpatizante, su nombre completo, domicilio, número telefónico, código postal, y pregunta si estaría dispuesto a simpatizar con el instituto político.

TINTES POLÍTICOS.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, en un tuit dice que le expuso al gobernador Carreras “movimientos financieros inusuales relacionados con diversos delitos”. ¿y?, se supone que ese es su trabajo, aunque más bien lo que se pretende es meter ruido político pues de lo contrario sería más claro señalando casos, nombres, montos, etcétera, lo que obvio no hará.

ESCASEZ.- Habrá que ver cómo resuelve el Interapas, la escasez de agua en la zona metropolitana que, junto con las fallas en El Realito, la descompostura de pozos y ahora con la próxima temporada de estiaje, se dificultará todavía más.

PROTESTA.- Los médicos buscan generar empatía entre la población, al denunciar que no cuentan con las mejores condiciones laborales y económicas en el Hospital Central, pero lo que no dicen, es que han dejado de ser los héroes del Covid, porque ya les da lo mismo atender o no, a los pacientes.

FEMINISTAS.- Las feministas universitarias exigen justicia y derechos, pero ellas mismas ejercen violencia contra los medios de comunicación, porque no quieren revelarse como fuente informativa, cuando convocan a rueda de prensa; pero eso sí, quieren salir en la foto. Hay que recordarles que los medios tienen derecho a la información, y de negársela, también se violan sus derechos. Hay que ser congruentes.

RUTAS.- La delegación de Interapas en el municipio de Soledad, invita a los usuarios de la demarcación a que visiten la pagina oficial en facebook “Interapas Delegación Soledad y Cerro de San Pedro”, en donde encontrarán diariamente la ruta de distribución de agua potable a través de pipas.

MEDIDAS.- El Ayuntamiento de Soledad no descuida las medidas preventivas en relación a la emergencia sanitaria por el Covid-19, de tal forma, que siguen vigentes para garantizar la seguridad sanitaria de la población de acuerdo a las indicaciones de salud.