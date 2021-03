MAL EL DATO.- Equivocadamente los directivos de la Cineteca Alameda han divulgado que cumplió 80 años lo que obviamente no es cierto, ya que quien tiene esa edad es el Cine, que fue construido en 1941 y no la Cineteca que se erigió en el año de 2009 para exhibir cine de arte, por lo que se debe rectificar y no dar una idea que no es, ya que el cine Alameda, que por cierto nació como una copia del Cine Alameda de la Ciudad de México, inició como una empresa comercial donde se pasaban películas de todo tipo, sin ninguna categorización como las que expone ahora la Cineteca, que le ha valido el reconocimiento, por lo que no hay necesidad de mentir.

ERROR.- Equivocadamente en la obra del Distribuidor Vial Benito Juárez la empresa que recién hizo el nuevo brazo, excavó un canalón alrededor de la glorieta, pegado a la cinta asfáltica, que ya ha generado varios accidentes, casi siempre mortales. El último fue el de un matrimonio que cayó a ese hoyanco pluvial que se dejó en el lugar. Es urgente que la Seduvop lo tape y evite que sigan cayendo autos en la zona, pues representa un peligro para todos. El accidente es el segundo en una semana, el anterior fue también un matrimonio con niños que su auto cayó en ese lugar donde murió el conductor.

LISTA LA BOLETA.- Con la votación unánime de los consejeros del CEEPAC, quedaron formalmente registrados las y los candidatos al gobierno del estado de San Luis Potosí, que arrancarán campaña el próximo 5 de Marzo y hasta el 2 de Junio; ahora, son los ciudadanos quienes deben analizar los perfiles, las propuestas y decidir bien el día de la jornada electoral. Por primera vez que en la historia habrá un candidato ciudadano.

MÁS INGENIO.- De todos los registros que hubo ayer para la presidencia municipal de la capital, el más ingenioso y original fue sin duda el del candidato de Si por San Luis, Enrique Galindo, aunque lo único cuestionable es que permita que los grupos de poder, de los que prometió alejarse, sean quienes le metan mano en el equipo de colaboradores porque si es que gana, le van a pedir las posiciones mas importantes en el gabinete. Al tiempo.

ALTERNATIVA.- Ante el escenario de confrontación irrenconciliable que pelearán por la presidencia municipal de la capital, la alternativa real sin duda para el municipio es Enrique Galindo, pues propone soluciones para sacar adelante al municipio.

JEFES DE PRENSA.- A pesar que les hace falta difusión a sus candidatos, parece que eso no lo entienden en Morena que ha aceptado que les impongan “jefes de prensa” que poco están contribuyendo a su promoción; ya pasó con la responsable de la imagen a la gubernatura que da parte solamente a ciertos medios, y la misma táctica la asumió el “vocero” del aspirante a la alcaldía capitalina. Luego no se anden quejando.

AGUA.- La escasez de agua en la zona metropolitana es grave, pero parece que al Interapas poco le importa resolverla; reacciona solamente cuando en algún sector se desesperan y recurren a bloqueos de calle. En el barrio de San Juan de Guadalupe ya están contemplando llegar a los extremos.

VIEJO CUÑO.- Un priísta de esos de viejo cuño llamó a esta redacción para decir que sin recato alguno la dirigencia del PRI estatal llevó a los candidatos de Acción Nacional a la sede se ese partido. Dice que echaron a la basura toda la tradición liberal del tricolor que defendieron muy bien otros presidentes del partido, así como delegados de la talla de Carlos Hank González que estuvo aquí en 1961, Jesús Reyes Heroles, el ex regente del DF Alfonso Corona del Rosal, así como varios ex gobernadores que vinieron como delegados entre ellos los yucatecos Francisco Luna Khan e Ivonne Ortega, Manuel Gurría Ordóñez, el oaxaqueño José Murat Casaba, entre otros.

LABORES.- Las labores de bacheo, limpieza y poda de árboles en Soledad es en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y al compromiso de mejorar la calidad de vida de la población.

CADA 25.- La Instancia de la Mujer hará difusión del día para actuar, generar conciencia y prevenir cualquier manifestación de violencia, aunque se tardaron, se agradece.