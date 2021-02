MENSAJE.- Sin adentrarse en detalles y mostrando su imparcialidad, el gobernador Juan Manuel Carreras López, envió un mensaje muy oportuno a partidos y candidatos a puestos de elección popular para que ajusten sus actos a la legalidad, que sus propuestas de campaña se centren únicamente en la ciudadanía, que al final de cuentas, es la que decide y se generen condiciones para una batalla civilizada, transparente y libre, como único vehículo para que a San Luis Potosí le vaya muy bien.

BIEN POSICIONADO.- De acuerdo con información del Ranking Global Cities of the Future 2021/22, magazine económico que se publica en el diario británico Financial Times, San Luis Potosí ocupa mundialmente el quinto lugar con mayor potencial económico y el noveno en rentabilidad para hacer negocios, entre las entidades con menos de dos millones de habitantes, solamente superado por algunas de primer mundo como Edimburgo, Amberes y Zurich de la unión europea.

SEÑALAMIENTO.- El precandidato del Partido Verde para la alcaldía capitalina, Leonel Serrato Sánchez, señaló que hay usurpación del partido Morena en San Luis, además que está desdibujado en la entidad.

CON ESOS AMIGOS.- Con tantos enemigos afuera y adentro de su equipo de trabajo, la doctora Mónica Liliana Rangel no tendrá una campaña fácil, por lo que no debe sorprender que antes del arranque del trabajo proselitista el 5 de Marzo, anuncie cambios de fondo en su círculo cercano.

ESPIONAJE.- En la política el espionaje no es nuevo, pero sí es un delito grabar sin el consentimiento de la contraparte y además difundir el contenido; lamentablemente en San Luis nunca pasa nada y la Fiscalía General del Estado realmente no funciona para nada, por lo que no hay más remedio que cuidarse de con quién habla cada quien, pues no vaya a ser que lo estén grabando y luego le armen un escandalito.

ILEGAL.- Aquí se los habíamos dicho, que Jaén Castilla Jonguitud no era autoridad en Redes Sociales Progresistas, tuvo que venir el yerno de Elba Esther Gordillo para poner orden en ese partido político.

SIN VERGÜENZA.- Muy pronto se le olvidó al dirigente estatal del PAN, Francisco Aguilar, su promesa –y con fe de Notario Público- de no buscar un cargo en las elecciones de 2021; mandó a los jóvenes de su partido a pugnar por él y terminó por aceptar la plurinominal a una diputación local, que le concedió la Comisión Permanente Estatal. La segunda posición, como ya se había adelantado, se le otorgó a la regidora Verónica Rodríguez Hernández.

SE VAN REGIDORES.- Además de Rodríguez Hernández, otros regidores capitalinos estarán obligados a presentar una licencia para ausentarse de su cargo, tras ser confirmados en listados para nuevos cargos, como es el caso de Karina Benavides, Mireya Cerino o Eloy Franklin. Hoy viernes está programada una sesión ordinaria de Cabildo, pero se ignora si todos alcanzaron a presentar el punto de sus licencias, o bien, deba programarse una sesión extraordinaria.

OLVIDADOS.- Los comederos para perros que se instalaron casi dos años en el municipio de Soledad, se han visto sin alimento, otros en mal estado y otros ya se los robaron; ojalá que el ayuntamiento soledense no olvide este programa para los ‘callejeritos’ aunque supone un gasto alimentar a los perros, pero si no, para qué lo emprenden.

UAVI.- Ya sea a través del número de emergencias 911 o llamar directamente a la UAVI, se canaliza la llamada y se envía la unidad más próxima al domicilio para lograr la intervención en caso de familias que requieran apoyo por casos de violencia. Una vez en el lugar se realiza la intervención por parte del personal operativo.