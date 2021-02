RESULTADO.- Al terminar la vacunación contra el Covid -19 del personal del sector salud pública y privada, las posibilidades de que la inmunización a la población abierta tome un ritmo acelerado crecen sustancialmente. Los que están al frente de la atención de la emergencia sanitaria recibieron ya dos dosis del biológico Pfizer y está por concluir la fase en los adultos mayores de cinco municipios de la huasteca y uno del altiplano, no obstante, en ambos casos habrá evaluaciones para detectar alguna comunidad o grupo de personas que faltó, para evitar errores.

VIENEN MÁS.- El gobernador Juan Manuel Carreras anunció que será en los próximos días, cuando la Secretaría de Salud federal informe sobre un nuevo cargamento con vacunas anti Covid con otro listado de municipios a donde las brigadas bajo la coordinación del IMSS, habrán de comenzar lo que será la segunda fase para aplicar la dosis a personas de 60 años y más, de este que es el compromiso más grande que tiene no solamente el Gobierno del Estado, sino todos, para abatir definitivamente los efectos del coronavirus.

REGISTRO.- Al igual como ocurrió con las candidaturas a diputados plurinominales del PRI a nivel nacional, en San Luis Potosí, a nivel estatal también propuso a puros cuates, olvidándose de la militancia, de los sectores del tricolor, etcétera. La encabezan Alejandro Leal Tovías, quien como lo avienten siempre cae parado, Martha Rangel esposa de un alto funcionario estatal y al exdirigente estudiantil Gregory López. No bueno.

IMAGEN.- Ayer se registró Arturo Segoviano como candidato independiente a la gubernatura de San Luis Potosí, pero lo primero, contra quien tendrá que luchar, será en contra de lo que se repite constantemente en redes sociales, que su verdadera intención es ser titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado el próximo sexenio.

EN QUIEBRA.- Propietarios de canchas de futbol rápido se encuentran al borde de la quiebra porque la Coepris no les permite abrir, no obstante que se trata de lugares al aire libre mientras que a los gimnasios, que son sitios cerrados, se les permite operar; desde junio del año pasado les daban permiso de trabajar pero ya no y ni siquiera les dicen para cuándo; también hay versiones de que algunas escuelas de mecánica están dando clases presenciales por el rumbo de Uresti.

MUCHO CUIDADO.- Vecinos del edificio de departamentos de la calle Montemorelos entre García Diego y General I. Martínez en Tequis, están inquietos porque aseguran que en un departamento hace poco falleció una persona por Covid-19, pero resulta que ahí vive gente joven que hace reuniones y uno de ellos es repartidor de comida de una empresa conocida por lo que podría andar repartiendo también el virus en toda partes. Por eso hay que tomar precauciones.

CANTINA EN SERVICIO.- Personal de céntrica tienda departamental lamentan que los inspectores municipales o de Gobernación no pongan un alto a una cantina de la calle Reforma y Allende, que funciona a puerta cerrada, a pesar de estar prohibido. Lo que más les enoja es que los catarrines que de ahí salen, terminan dormidos en las escalinatas de la citada tienda, ofreciendo lamentable espectáculo, o molestando a los clientes.

PREFERENCIAS.- Salud señala que descienden los hospitalizados en San Luis Potosí y lo que no dicen, es que la mayoría de los pacientes prefieren quedarse en casa porque saben que hacerlo en un nosocomio implica fuertes posibilidades de morir, porque no hay medicamentos, oxígeno ni la mejor atención médica.

TURISMO.- No cabe duda que siguen desconociendo la realidad en relación al Covid-19, pues las autoridades se están viendo muy permisivas y dejarán que el sector turismo se reactive a pesar de que ello significa libertinaje de la población y se reproduzca el panorama, que de por sí es desolador.

TOMAS DOMICILIARES.- La existencia de tomas clandestinas en la red de agua potable es un problema añejo y difícil cuando los habitantes se rehúsan a regularizarse, en este año se han detectado 120 tomas nuevas, más 986 encontradas el año pasado.