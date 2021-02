INFORME.- Al realizarse el primer informe de labores de la delegada del IMSS, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, el gobernador Juan Manuel Carreras reconoció que desde el inicio de la pandemia, se ha trabajado en conjunto y gracias a esto es que se han podido reducir las cifras e indicadores de hospitalización que llevaron a la entidad dos veces al semáforo rojo. Quien también estuvo presente fue el director general Zoé Robledo Aburto, quien reiteró como la campaña de vacunación avanza de acuerdo a lo establecido y en su primera etapa, ya ha mostrado resultados exitosos.

RECONOCIMIENTO.- Con motivo del aniversario 108 del Día del Ejército Mexicano, las y los médicos, además de enfermeras militares, fueron reconocidos con la develación de una placa con la alta condecoración “Miguel Hidalgo” para el Hospital Militar Regional de San Luis Potosí, primero de su clase en la República Mexicana que fue distinguido con el honor más alto gracias al compromiso y ayuda invaluable durante la pandemia y la posterior campaña de vacunación. A quien también le tocó reconocimiento por su apoyo durante toda su administración fue al gobernador Carreras López, a quien por parte de la SEDENA le entregaron la espada del Oficial Mexicano.

MADRUGUETE.- La doctora Mónica Liliana Rangel demostró que no trae ganas de conflictos ni de darle motivos a sus detractores para que ganen reflectores y optó por adelantar dos horas su registro ante el CEEPAC enviando a su representante, pues la ley no la obliga a acudir personalmente; hubiera sido mejor que la acompañara Mario Delgado y liderazgos, pero dijo que por la pandemia, debía ser congruente y no hacer grandes concentraciones. Los manifestantes llegaron después con sus mantas que de nada sirvieron.

SUMA.- Ricardo Gallardo sigue sumando liderazgos a su campaña; la diputada Vianey Montes Colunga ya es del Verde y será candidata a la alcaldía de Rioverde, a menos de 24 horas de haber dejado el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado donde es presidenta, pero lo destacado es que su grupo político es el que parte el queso en todo el tercer distrito. Ya nada más falta que llegue el senador Marco Gama cuando se de cuenta que en el PAN no le van a dar las candidaturas que le prometieron.

RIESGOS.- Ni políticos ni medios de difusión, terminan de entender que estamos en emergencia sanitaria y que no se pueden poner en riesgo por sacar una nota. En la rueda de prensa de Cambio por San Luis, varios de estos personajes estaban con cuadro de enfermedades respiratorias, hay que recordarles que una simple tos, puede abrirle la puerta al covid.

DEL PLATO A LA BOCA.- La agrupación Cambio por San Luis siempre ha dicho que es apartidista y que no tiene relación con los partidos; a pesar de que siempre se le ha ligado con alguna institución, en el gobierno anterior se les ligaba con el PRD y ahora ya quedó todo claro, pues su Vocero ya se inscribió en el proceso de Morena y quiere ser regidor. Los vivales se descubren solos.

PIEZA IMPORTANTE.- El diputado Martín Juárez Córdova demostró gran capacidad de negociación para alcanzar acuerdos políticos con las diferentes fracciones Parlamentarias que permitió que el Congreso del Estado sacará adelante importantes iniciativas, ese trabajo le ha permitido tener el reconocimiento y se convirtió en el hombre de confianza del Ejecutivo.

BACHES.- La dirección de Desarrollo Urbano mantiene el programa de bacheo en las diferentes colonias en las que se rehabilitan vialidades, primarias y secundarias, con el objetivo de mejorar la imagen urbana. El titular del área, Luis Fernando Gámez Macías, informó que se da respuesta a todos los reportes ciudadanos, enfocándose además en casos urgentes en vialidades en donde se registra un mayor flujo vehicular.

PEDIDOS.- El Sistema Municipal DIF de Soledad implementará el programa de venta de pescados y mariscos a bajo costo; este año la entrega se hará a domicilio. La presidenta de la institución Martha Lucia Ramírez Rodríguez, señaló que debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, se optó por hacer entregas a domicilio, por lo que se invita a las amas de casa a realizar su pedido al teléfono 8311654.