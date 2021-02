AVANCE.- El Plan de Desarrollo turístico de la Huasteca, propuesto por el presidente López Obrador y que contempla mejorar vialidades e infraestructura en la región, toma forma para iniciar en los próximos meses. El Gobernador Carreras López y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, sostuvieron un encuentro para ir definiendo la estrategia de cómo se llevará a cabo, pronto conoceremos más detalles.





RED METRO.- La conclusión del Corredor 3 de la Red Metro estará terminada para abril dijo la JEC. La obra será inaugurada como fue el compromiso del gobernador Carreras, en beneficio de más de 20 mil trabajadoras y trabajadores que acuden a la Zona Industrial. La tardanza se debe a los paros por el Covid-19 y a que son varias las empresas que realizan los ocho tramos y comenzaron en diferentes tiempos, el avance es de más del 50%.





LO TUNDEN.- Vaya cadena de comentarios negativos los que ha generado el cambio de partido, del PAN a Morena, del alcalde con licencia Xavier Nava Palacios, tanto medios nacionales como locales, de comentarios, en tv, en radio, en programas de política y redes sociales, sobre las opiniones negativas que vertía hace algunos meses del gobierno de López Obrador y ahora busca ser alcalde por Morena. Lo menos que se señala es su incongruencia de pasar de un partido a otro sin recato, sólo por obtener un puesto político.





UNA BURLA.- Lo que ocurre con los constantes desperfectos de El Realito, ya es una burla a los potosinos, ni los diputados, ni el Interapas, ni el ayuntamiento, ni el gobierno, ni nadie resuelve un problema que no es de ahora, sino de muchos años. Lo primero es que se debe revisar la concesión, los contratos que se firmaron durante la administración del PAN, e iniciar una investigación, no es posible que haya tolerancia para prestar mal, un servicio básico del que depende la salud de millares de potosinos, lo que demuestra impunidad, desatención, ingobernabilidad en los servicios, etcétera.





CALENDARIO.- El CEEPAC dio a conocer el calendario de registros de candidatos a gobernador del estado. Mañana 19 a las 13:00 horas, la candidata de Morena Mónica Liliana Rangel; el sábado a las 12:00 horas, José Luis Romero Calzada de Redes Sociales. El domingo a medio día Octavio Pedroza Gaitán de la Coalición Sí por San Luis (PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular) y el lunes a las 18:00 horas el candidato independiente Arturo Segoviano. Los demás todavía no apartan fecha.





CONSOLACIÓN. - El senador panista con licencia, Marco Gama, fue "arrejuntado" al equipo de César Octavio Pedroza Gaitán, coincidentemente luego de sus recientes declaraciones en las que advertía ciertas cuestiones y dejaba abierta la posibilidad de renunciar a su filiación a Acción Nacional. Queda en duda si regresa al Senado, todavía.





NO ES DE EXTRAÑAR. - Para la política potosina ya no es de extrañar, ni sorprender nada, como incurre con Teresa Carrizales que tras su fallido intento por ir por las siglas del Morena, ahora resulta que se une al proyecto del Partido Encuentro Solidario, ya no como aspirante a la Gubernatura, sino a la espera de una candidatura de lo que sea.





IMAGINARIO.- En esta contienda habrá de todo y en la parte baja de la tabla aparece un candidato que ayer solicitó su registro hablando de un mundo imaginario, donde el gobierno gastó “miles de millones de pesos comprando partidos para que nadie lo postulara” y que propone que en las comunidades de extrema pobreza de la huasteca haya vehículos Tesla como patrullas y que Xilitla “se convierta en Tulum”. Ah, y que se legalice la mariguana por municipio, “dependiendo de qué tan ‘pacheca’ sea la gente en cada lugar”. Aclaró, por cierto, que él no consume nada ilegal, por si era necesario aclararlo.





HORARIOS.- El horario de cierres de los diferentes negocios y plazas comerciales en el municipio, es una indicación de las autoridades de la Coepris no del ayuntamiento soledense.





SIN MULTAS.- En febrero se mantienen exentos los ciudadanos de multas o recargos en diferentes trámites que requieran hacer, tales como impuestos catastrales o de licencias de funcionamiento, así lo informó el Tesorero Municipal, Omar Valadez Macías.