MENTADAS JUSTIFICADAS.- ¿Qué tiene que ver un ingeniero que va a la zona industrial a reparar una máquina que tiene detenida toda la producción con el hecho de que Morena sufra problemas internos? Obviamente ¡nada¡ y ayer, ese ingeniero y miles de personas no pudieron llegar a tiempo a su destino porque un puñado de morenistas bloquearon y marcharon sobre la carretera 57, y todo porque están enojados con su líder Mario Delgado.

BERRINCHES.- En el PAN siguen los berrinches porque la dirigencia estatal no está salpicando y se ha quedado con todas las posiciones importantes, por eso han venido militantes a protestar y a esas quejas se sumó el senador Marco Gama, a quien simplemente no le cumplieron lo que le prometieron y sale Octavio Pedroza a ofrecerle que “lo mejor está por venir”, lo que se interpretó como una burla.

EXTRAÑO.-- No cabe duda que la política une voluntades Leonel Serrato se juntó con la familia que tanto criticaba y a la que castigaba con su lenguaje soez.

POR CIERTO.- Uno que siempre ha sido señalado por el notario público en la conferencia de prensa, siempre le dio la espalda. Hay que saberle también a los gestos comunicacionales en la política. Eso significa que no es tan bienvenido.

¿DESAMPARADOS?- Hay dueños de negocios que se encuentran a la deriva, ¡qué no serían apoyados por el gobierno y por los ayuntamientos!, resulta que cobran un ojo de la cara a quienes no renovaron la licencia de funcionamiento 2020 y 2021, por favor, si no se trabajó y cuando se pudo se hizo de forma parcial, ¿por qué no se les apoya?, para que puedan seguir aportando a la economía, y además sigan con las fuentes de trabajo que generan, si lo que importa es que paguen, una opción son las parcialidades.

UNIDAD.- Ante esta pandemia que más bien parece una pesadilla o que estuvieramos en una zona de guerra, la unidad es la base para salir adelante, unámonos en las medidas preventivas, en evitar los festejos como el de mañana que será 14 de Febrero, como dicen las personas expertas, los adultos mayores, ¡ya habrá tiempo!, para las manifestaciones de amor, de cariño, de estima, de compra de regalos, a cuidarse para que todos estemos de lo mejor.

CERRADAS.- Aprovechando el cierre de alrededor de 44 áreas recreativas en el municipio, se están interviniendo con acciones para que se encuentren en óptimas condiciones una vez que vuelvan a ser reabiertas al público en general

ESCUELAS.- Luego de que el Comité de Vecinos del fraccionamiento El Toro aseguró que las escuelas prometidas para este ciclo escolar no han terminado de construirse, el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, dijo que el Preescolar ya está terminado y la Primaria, tiene un avance del 70 por ciento en su construcción.

¡CIERTO!- En la medida que avance la vacunación, la economía se reactivará, eso es una certeza, porque habrá menos enfermos de coronavirus, menos muertes y todo mundo podrá caminar y comprar, vender, gestionar con mayor seguridad de contagiarse del virus.

COMPLICADO.- Resulta ahora muy difícil saber ¿qué pasará con las mutaciones del Covid-19? ¿cuánto tiempo viviremos en la zozobra?, no le hace que haya vacunas, porque no sabemos si serán eficaces contra las nuevas cepas que seguramente se irán multiplicando año con año.

PUEBLO FANTASMA.- Hay quienes afirman que la ciudad se muestra como un pueblo fantasma por las noches, y ¡qué bueno! Porque eso quiere decir que todo mundo se somete a las disposiciones de las autoridades que son las que más nos convienen, para evitar que siga la espiral de contagios, y si hay que seguir más tiempo con la medida, al tiempo nos traerá grandes beneficios.