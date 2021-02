*Dan a Mónica como abanderada

*Que las vías son de zona federal

ENCABEZA.- En un recuento sobre la elección de gobernadores en el país, en medios nacionales aparece hoy como la candidata que encabeza las preferencias electorales la doctora Mónica Rangel, de seguro anunciado por la dirigencia Nacional de Morena, lo que querría decir que todo está planchado para que sea ella quien encabece a ese partido en San Luis Potosí y sólo será cuestión de días para que se formalice el anuncio.

ADEMÁS.- Se toca el tema de la coalición Sí por San Luis y se asegura que ésta no ha definido a su candidato, aún cuando apunta que el PAN ya lo hizo con Octavio Pedroza Gaitán, quien fue alcalde de ese partido en el 2004 y que ahora deberá medirse contra los gallos que presente el PRI, que son cinco. Por lo que es claro que por ese lado nada está definido y si a eso se le suma, que en la coalición hay desacuerdos, pues el panorama no se ve nada bien para Acción Nacional.

DE MAL EN PEOR.- El ISSSTE en la entidad además de enfrentar problemas para atender a sus derechohabientes que padecen Covid-19, tiene ya tres meses sin dar medicina a sus enfermos, con el pretexto de que el gobierno de López Obrador no da dinero al Instituto y no hay para comprar, lo que ha generado un mercado negro de los medicamentos en la capital. Los trabajadores, entre ellos los pensionados, están en estado de indefensión y no hay quién los ayude, ya que todo mundo anda en campaña, mientras la gente se muere sin atención.

ESTRENA DIRIGENTE.- La dirigencia nacional del Partido Verde envió a Francisco Elizondo Garrido como delegado en funciones de líder estatal para reforzar el trabajo político y el acercamiento con la ciudadanía. Sólo los estados de SLP y Colima tienen este tipo de figura directiva considerando que se tienen muchas posibilidades de ganar, esto por las expectativas que tienen en la disputa por la gubernatura, diputaciones y alcaldías.

RECONOCIMIENTO.- Luego de su presentación, Elizondo Garrido reconoció a Emmanuel Ramos Hernández por su desempeño al frente del partido, dijo que su labor permitió un crecimiento en toda la entidad. Ahora Emmanuel se hace cargo como delegado de los distritos 5, 6, 7 y 8. Por cierto que Elizondo Garrido es diputado federal por Morena, lo cual es un mensaje que reafirma el espíritu aliancista que anima a ese partido y el Verde en este 2021.

¿UN IMPOSIBLE?.- La alcantarilla de la esquina de avenida Joaquín Antonio Peñalosa y Universidad, no ha sido reparada pese a estar averiada desde hace poco más de dos años. Primero le faltaba la tapa, las que son comunes que sean robadas y hoy es un tremendo hoyanco que representa un serio riesgo para los niños, las personas adultas, los ciclistas, motociclistas y hasta para los automóviles. Urge su reparación.

MANIATADO.- Aunque durante años se simuló intervenir en el tianguis “de las vías”, el Ayuntamiento capitalino, en voz de su director de Comercio, finalmente admitió que no hay nada qué hacer ahí por tratarse de una zona federal, tanto que ni licencias de funcionamiento ni derecho de piso se cobra a sus mercaderes. Era mejor reconocerlo desde el principio.

SIMBÓLICO.- Ah, pero el que sí cobra una especie de “derecho de piso” es el dirigente de los mercaderes, Juan Antonio Rodríguez Chessani que, aunque cobra una cuota simbólica, no hay que saber mucho de matemáticas para calcular de a cómo es el ingreso. Ha dicho que no tiene por qué informar de tales recursos, y a quien se lo ha pedido lo ha expulsado de “su” tianguis.

VACUNAS.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se dará luz verde a gobiernos locales para comprar vacunas contra Covid-19, el director del Servicio Médico Municipal, Juan Carlos Negrete Ayala, informó que adquirirlas implica una erogación, de tal forma, que es un tema de mayor análisis.

FILTROS.- Continúan en activo los tres filtros sanitarios que fueron instalados en las principales entradas y salidas de Soledad. Se busca informar a la ciudadanía de las medidas contingentes por la emergencia sanitaria del Covid-19, así como inhibir el flujo masivo de personas.