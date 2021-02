ACLAREN.- Es necesario que el Sector Salud aclare lo dicho por dos investigadores de la división de Biología Molecular del Ipicyt, al señalar que parte de la población teme a las vacunas porque les han hecho creer que alteran el material genético humano, sin embargo, afirman que el Covid-19 es inestable y sobrevive sólo unos segundos, o sea que no hace daño.

MUY CARO.- Las clausuras tripartitas que están realizando Gobernación y Ayuntamiento en coordinación con la Coepris, deberían ser más tolerantes, ¡imagínense!, quien no pagó refrendo en 2020 ni 2021 ¡le cobrarán alrededor de 70 mil pesos!, claro que no puede ser porque han sido dos años atípicos, llenos de problemas, con los negocios quebrados, lo que muchos apenas sacan para los gastos, qué injusticia.

FALTAN PLANES.- Deberían coordinarse para que los negocios pequeños paguen, pero en parcialidades, porque es muy seguro que ni este año ni el pasado haya habido ganancias, y eso es comprensible, por qué no apoyarlos para que sigan siendo fuente de economía de la entidad potosina, ¡no los olviden!

DIFÍCIL PRUEBA.- Fuerte es lo que se está viviendo con la pandemia del coronavirus, estamos en una situación de pesadilla o bien de guerra, en la que el número de muertos sigue creciendo en el mundo, no cabe duda que la naturaleza acompañada de la mano del hombre nos han puesto en predicamento.

MUCHOS MUEREN.- Ya podemos contar defunciones en la familia, en nuestros conocidos, en nuestros seres queridos, en famosos, el Covid-19 no respeta si tienes dinero o si no tienes, a todos les pega igual, hoy en día la vida es un momento, que debemos vivir lo mejor posible.

BALAZO EN EL PIE.- Los morenistas que señalan al gobierno del estado como responsable de la “crisis sanitaria por Covid-19” demuestran ignorancia o de plano cinismo, pues es el sistema de salud que depende de la Federación -donde gobierna su partido- el que está saturado, el que no tiene medicamentos para cáncer, el que no recibe a personas con otras enfermedades, el que desapareció el Seguro Popular. ¿De verdad no saben todo eso?.

RECLAMOS EQUIVOCADOS.- Los dirigentes de Morena y los nueve manifestantes de ayer, están equivocando el objetivo de sus reclamos e inconformidades, pues no son contra el gobernador ni contra el PRI, deben ser contra su dirigencia nacional o quien tome las decisiones en su partido, pues ahí fue donde se abrió la convocatoria, donde se hicieron ajustes, donde se está manipulando el calendario y si creen que desde afuera los manejan, pues están peor.

RARO.- Ya le gustaron los reflectores al senador Francisco Salazar del PAN, ya que convoca dos veces por semana a rueda de prensa, aunque los medios ni le preguntan.

POR CIERTO.- También es importante decir que él, sí es responsable, dado que por la sana distancia organiza sus ruedas de prensa virtuales; mientras que otros hasta regañan por no ir a sus oficinas.

CIUDADANOS.- Si bien la entidad continúa en semáforo rojo, el Ayuntamiento de Soledad se ha apegado estrictamente a lo que se marca en cuanto a los horarios de funcionamiento del ámbito estatal, desde el interior de la administración se han encaminado esfuerzos a reducir la movilidad y a establecer esquemas para evitar aglomeraciones, pero una parte importante para que esto funcione, es el apoyo de la ciudadanía, señaló el Secretario General, Ernesto Barajas Ábrego.

RECURSOS.- La indicación del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, es mantener el buen manejo de las finanzas municipales, pese a la situación tan complicada que se ha vivido en el ámbito económico ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, y por el momento.