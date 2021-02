TOMA DE PROTESTA.- Bien puesta, la designación del doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner al frente de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, porque nada se improvisará en el complicado panorama de salud que se vive en San Luis Potosí, ya que está al frente del diseño de las estrategias desde marzo del año pasado, pero también reúne las condiciones técnico-científicas para llevar a buen puerto la campaña de vacunación masiva que está por arrancar en menos de dos semanas, con los adultos mayores.

BASES.- La posibilidad de que se instalen nuevas bases de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, es un tema que se está analizando a nivel federal con la paisana Rosa Icela Rodríguez de la SSPC. Hay qué recordar que la petición la presentó el gobernador Juan Manuel Carreras en la pasada visita del presidente López Obrador y actualmente está en análisis su viabilidad, lo que garantizaría más seguridad para los potosinos.

¡AGUAS!.- Algunos señalamientos que se han dado a conocer sobre la imparcialidad del Ceepac deben ser atendidos, ya que no se vería bien que hubiera un Consejo cuestionado antes y después del proceso electoral de este año.

DE BOMBEROS.- Integrantes del cuerpo de bomberos de Rioverde, agradecieron el apoyo extraordinario que recibieron del Congreso del Estado por 83 mil 750 pesos, el recurso será destinado para adquirir y renovar equipo esencial para el buen desarrollo del trabajo de los bomberos.

CALDO CARO.- En su afán por ganar votos y mantener el registro en las elecciones del 6 de Junio, el partido de nueva creación Redes Sociales Progresistas (RSP) recolecta candidatos controvertidos, con antecedentes muy cuestionados y con enormes recursos económicos, sin embargo, podría resultar más caro el caldo que las albóndigas porque los electores podrían manifestar su rechazo en las urnas. Complicada la apuesta de Jaen Castilla de agarrar lo que sea para subsistir electoralmente.

A LO SEGURO.- La coalición Va por México debería llamarse “Va por lo seguro” pues ha decidido postular a candidatos a diputados federales que ya lo son y que en estricto sentido estarían buscando la reelección: Sara Rocha, Oscar Bautista, Marcelino Rivera, Guadalupe Almaguer y Frinné Azuara Yarzábal. Hay casos en los que su trabajo los respalda pero otros…definitivamente quedaron a deber con su desempeño actual.

MUJERES.- Andaban muy preocupados por una priista que no aparecía durante el fin de semana y llegaron a señalar que había una cuestión irregular, sin embargo sólo no tenía señal de internet por eso no podía ser localizada.

SE DIJO.- Que la priista desaparecida quería hacer una campaña mediática porque busca un puesto de elección popular, cabe destacar que ninguna mujer la defendió a pesar de esta campaña negra.

COSTO.- La dirección de Servicios Municipales reconoció que la pinta indiscriminada de un logo de una mano con la “V” de la victoria, atribuida a un movimiento político, tendrá un costo de varios miles de pesos para el Ayuntamiento capitalino, ya que deberá retirarse aquella que afectó infraestructura municipal. Desde la noche del miércoles, tales pintas comenzaron a retirarse.

CIERRE.- No es entendible el que la dirección de Turismo Municipal de la capital cierre sus oficinas, de manera temporal, dizque para “evitar aglomeraciones” de turistas, y brindarles información solamente por vía telefónica. Es evidente que no hay mucho turista que acuda a la capital con semáforo rojo, al menos no a tal grado de generar grandes aglomeraciones. De plano, no hay interés en atenderlos.

INDÍGENAS.- La población indígena que habita en el municipio sí está informada de lo que sucede con la pandemia del coronavirus, y se les invita a mantener las medidas sanitarias para evitar el contagio de la enfermedad Covid-19, informó el profesor e integrante del colectivo ‘Ma kawani totlahtol’ (Que florezca la lengua), Genaro Hernández Sánchez.

CAPACITACIONES.- Entre los planes para este 2021, la dirección de Protección Civil Municipal, continuará con la preparación de su personal con cursos y capacitaciones con miras a contar con elementos preparados para atender cualquier contingencia.