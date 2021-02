CONTROVERSIA.- La doctora Mónica Rangel consideró improcedentes las quejas de las aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena, luego de que se dio a conocer que ella encabezaba las preferencias para ser la abanderada de ese partido a la gubernatura, pues dijo que todas aceptaron las cláusulas de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido e incluso firmaron de común acuerdo sobre su contenido.

DECISIÓN.- Ayer mismo Paloma Aguilar la exadministradora del SAT respondió al anuncio de Mario Delgado dirigente de Morena, y dijo que no era definitivo lo dicho, ya que el nombre de la ganadora se dará a conocer oficialmente el 10 de este mes y en política como decía don Fernando Marcos, el último minuto tiene 60 segundos.

BUSCAPIÉS.- Lo cierto es que lo que se dio a conocer sobre las encuestas de Morena, fue un “buscapiés” para calar a las contendientes, las que por supuesto cayeron en el garlito y se fueron de bruces, gritando, manoteando, incluso separándose del proceso interno de selección, tal y como estaba planeado. Se quería conocer cual sería la reacción a una decisión que ya está tomada y ya se sabe cual será.

OTRA MENOS.- La diputada Angélica Mendoza Camacho renunció a su precandidatura al gobierno del estado por Morena, al considerar que “no hay piso parejo” para las aspirantes y le pide a su líder nacional Mario Delgado y a la secretaria general Citlalli Hernández que “no permitan que entes externos se apropien de nuestro partido”. Era complicado que algunas de ellas respetaran lo que firmaron: aceptar los términos de la convocatoria.

CASI MUERTOS.- Los que no dicen ni pío, son los del PRI, que esperarán pacientemente como dijo el chinito “Di tu plimelo” a conocer quiénes serán los contendientes con los que pelearán y viendo como están las cosas en Morena, no dude usted que hasta les den ganas de contender con candidato propio. Aunque eso lo sabe “Alito”, quien venderá caro su amor, aunque ya se lo prometió a los de la alianza.

MANITA DE COLOR.- La manita con dos dedos levantados en señal de “amor y paz” que los amigos de Xavier Nava Palacios pintan en todas las paredes que antes usaba el ayuntamiento de la capital para su publicidad institucional, cambió repentinamente de color y en lugar del gris -para estar a tono- ahora es naranja. ¿Acaso ya hubo arreglo con Movimiento Ciudadano, ¿aunque sea la reelección?

SALADA.- Muchos creen que la diputada Sonia Mendoza va a ser candidata a gobernadora por Movimiento Ciudadano, aunque se formó para una diputación Federal plurinominal en el PAN, pero no le alcanzó y quedó fuera. En los corrillos políticos ya mencionan al que le echó la sal a su carrera política y no es el mismo que la saló cuando quiso ser gobernadora, luego les decimos quién es.

SATURADOS.- El Ayuntamiento capitalino no ayuda a deudos de familiares que han fallecido por Covid-19 y que han tenido que recurrir al panteón de Milpillas para acceder a fosas, les aseguran que no están disponibles porque no se han habilitado nuevos espacios. En el caso de los nichos, les piden conservar “por unos días” las cenizas de sus difuntos, lo que no es una solución.

CAMBIAN RUTAS.- Aunque literalmente es pedirle peras al olmo, los inspectores de la SCT deberían subirse a los camiones y revisar si están cumpliendo con las rutas asignadas. Y es que los choferes las modifican cada que les pega la gana, dejando esperando en las esquinas a los pasajeros.

CERRADOS.- En Soledad están cerrados algunos negocios no esenciales, debido a que los contagios de coronavirus no disminuyen, tales como salones de fiesta y jardines de eventos públicos y privados, además de centros nocturnos, bares y eventos masivos.

PLAZA PRINCIPAL.- Protección Civil Municipal acordonó el Jardín Hidalgo, no obstante, no faltan personas sentadas en las áreas acordonadas con cinta amarilla a lo largo del día, llegan, esperan a sus familiares que hacen compras en los alrededores y se retiran, y así, durante todo el día.