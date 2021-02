Sospechosa postulación de Karina

Cementerios siguen cerrados





PERSPECTIVA.- La candidatura de Morena a la gubernatura del Estado, ya cambió de perspectiva con la renuncia presentada anoche a la Secretaría de Salud por la doctora Mónica Rangel a la titularidad de esa dependencia, lo que quiere decir que su destino podría estar en la candidatura de ese partido, ya que no podrá regresar a esa área, en caso de no ganar la nominación. O ya sabe lo que va a pasar, o se la está jugando en un volado, porque hasta el momento no hay nada decidido de quién será la mujer que encabezará a ese instituto político por San Luis Potosí.

¿PERMISO?.- Por otra parte poco a poco toma fuerza la posición de la exadministradora del SAT, Paloma Aguilar Correa quien mantiene una intensa actividad en la mayoría de los municipios del Estado. Pese a que el Ceepac anunció ruidosamente que las campañas internas de los partidos se habían terminado. ¿O le darían permiso, por tratarse del partido del Presidente?

YA FALLÓ.- No bien fue anunciado el sitio web para que los adultos mayores se registraran para que se aplicaran la vacuna contra el Covid-19 y la página que facilitaría el registro de millares de personas, falló feamente y dejó en ridículo a los de la 4T, que ya hasta andaban promocionando por todas partes el registro de quienes no son pensionados y que tendrían acceso a las vacunas. Todo se ha hecho muy sospechoso ya que bastaría con que se abrieran los hospitales del país a la población en general para que con todas las medidas sanitarias se aplicaran las vacunas.

COVID-19 EN EL PRI.- La secretaria de Promoción Política del PRI, exdiputada y exdirigente de la CNOP Martha Orta Rodríguez anunció en sus redes sociales que se contagió de Covid-19 y es el segundo caso entre los altos mandos tricolores, pues el presidente del Comité Estatal, Elías Pesina pasa por la enfermedad; ahora menos que nunca, la actividad en el partido no se detiene y eso genera evidentemente grandes riesgos.

SE ACABÓ EL ENCANTO.- Muchas de las lámparas led que instaló el ayuntamiento de la capital en meses pasados y que presumió a más no poder, resulta que ya están fundidas, vandalizadas y parpadeando, lo que confirma que su calidad no era la mejor y ojalá que tengan garantía porque si no, al momento de fiscalizar el costo y la calidad podrían venir los problemas para quien autorizó su compra.

TERNAS.- Sus compañeros en el Cabildo capitalino ya se enteraron por qué la regidora Dulce Karina Benavides Ávila dejó de hacer “ruido” y los dejó solos en la confrontación con la administración municipal. La edil aparece como titular en una de las ternas para las candidaturas por diputaciones federales por el Partido Acción Nacional y, por si fuera poco, en la lista de una diputación por la vía plurinominal.

ENCARGADO.- Una dependencia como la Secretaría de Seguridad Pública del estado no puede quedar sin mando y, ante la ausencia de Jaime Pineda por complicaciones de salud, quedó a cargo temporalmente de David Baeza Tello; sin embargo, cada una de las direcciones y áreas operativas trabajan de manera normal, con sus respectivos mandos.

EL REALITO.- Aún cuando El Realito nunca ha funcionado y sólo nos deja agua turbia y contaminada, el titular de la CEA, Alfonso Medina presume de haber reactivado el proyecto. Mejor debería promover que no falte el agua para las próximas semanas que se prevé escaseo como ya es costumbre.

CONSULTORIOS.- El Servicio Médico Municipal continúa con la atención a los trabajadores y población, con la cobertura a las demandas principales de consultas, garantizando el acceso a la salud. También los cementerios municipales mantienen suspendidas las visitas de familiares, sólo se permite la apertura para brindar servicios de inhumación.

MALA IMAGEN.- El PAN sabe que tiene perdida la elección municipal del 2021, por el mal trabajo realizado por el exalcalde que se fue a hacer campaña para obtener la candidatura de gobernador. Tan así está perdida que los tiradores en el PRI siguen aumentando, hombres y mujeres que creen pueden ganar la elección. Lamentablemente los priístas tienen muy mala imagen y eso no ayuda.r la elección. Lamentablemente los priístas tienen muy mala imagen y eso no ayuda.